Roma – Si avvicina il momento del partecipato “concentramento” del prossimo

4 febbraio organizzato dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) e

valido come tappa della Coppa Italia per il centro Italia. Tra i

protagonisti ci saranno anche i capitolini dei Rinos, formazione nata

nell’ambito della “grande famiglia rugbystica” del Nuovo Salario che

quest’anno farà il suo debutto all’interno delle attività della Lirfl. «Ci

siamo avvicinati al rugby a 13 già l’anno scorso, ospitando una semifinale

scudetto – sottolinea il direttore tecnico e coach della prima squadra

Paolo Ruggiero – Quest’anno, sulla spinta in special modo del nostro

giocatore Luca Giglio (che all’interno del club capitolino è anche

allenatore di una squadra giovanile, ndr), abbiamo deciso di allestire una

squadra di rugby league. Il nostro club esiste ormai da qualche anno e per

concezione è un sodalizio aperto anche a nuove esperienze: siamo convinti,

inoltre, che è bene sempre tenere in allenamento i ragazzi nei periodi in

cui c’è lo stop dei campionati federali di rugby a 15 e in questo senso

l’opportunità che fornisce la Lirfl è sicuramente importante. Per quanto

riguarda la rosa, oltre a Giglio (appena laureatosi campione d’Italia con

Reggio Calabria, ndr) abbiamo altri due freschi “scudettati”, vale a dire

Strippoli e Ursetta, e poi diversi elementi del nostro gruppo di rugby a 15

che proprio quest’anno partecipa per la prima volta al campionato di serie

C2». Insomma una debuttante con intenzioni che potrebbero anche essere

“bellicose”. «Sinceramente c’è soprattutto tanta curiosità di capire a

quale livello siamo nel nuovo mondo del rugby a 13, ma non abbiamo

pressioni di risultati» commenta Ruggiero. La partecipazione alle attività

della Lega Italiana Rugby Football League è anche un modo per i Rinos

(Nuovo Salario) di coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati

della palla ovale. «Siamo convinti che determinati percorsi possano

invogliare anche i nostri ragazzi: il settore giovanile del Nuovo Salario

nel tempo è sicuramente cresciuto, permettendo al club di diventare un buon

punto di riferimento per gli amanti del rugby del territorio a nord di

Roma».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

