Roma – Si è tenuto nello scorso fine settimana presso il centro sportivo

“Sperone” di Messina (grazie all’ospitalità concessa dalla Clc Messina del

coach Roberto Lo Re) il raduno organizzato dalla Lega Italiana Rugby

Football League (Lirfl) e dedicato ai giocatori del sud Italia che

potrebbero rientrare nel giro della Nazionale. Tanti gli atleti che hanno

risposto presente all’appuntamento e che hanno “sudato” per un paio d’ore

sotto le indicazioni del commissario tecnico azzurro Pierpaolo Rotilio,

presente a Messina assieme ad altri esponenti dello staff azzurro come il

team manager Roberto Giuliana. «Abbiamo analizzato l’attacco davanti e

dentro la difesa – spiega Rotilio – Decisamente un buon allenamento che ha

ottenuto una partecipazione importante e che ci ha permesso di vedere da

vicino alcuni ragazzi del sud Italia che, per motivi strettamente

logistici, conosciamo di meno». Rotilio parla con soddisfazione del raduno

tenutosi a Messina. «In questa zona del nostro Paese ci sono tanti

giocatori di talento e un entusiasmo crescente. Non è un caso che tanti

giovani si stiano avvicinando al mondo del rugby, inteso come union e anche

come league: questo aspetto sta contribuendo ad allargare la base, uno

degli obiettivi che ha la Lega Italiana Rugby Football League». Entusiasmo,

talento, ma anche giocatori che potrebbero essere subito lanciati nel

prossimo appuntamento azzurro in programma con ogni probabilità nel mese di

novembre. «Se abbiamo visto ragazzi convocabili da subito? Certo, perché

no…». Insomma il raduno di Messina è stato sicuramente un esperimento

positivo che lo staff tecnico e dirigenziale della Nazionale riproporranno

nel prossimo futuro. «La partecipazione che c’è stata a Messina è una

spinta per replicare questo genere di eventi anche nel centro e magari nord

Italia». L’attività nazionale e internazionale della Lega Italiana Rugby

Football League non si ferma mai…

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*