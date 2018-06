Roma – Una notizia di grande rilievo per la Lega Italiana Rugby Football

League (Lirfl) e per tutto il movimento italiano di rugby a 13. Nei giorni

scorsi è stato trovando un importante accordo con l’azienda di

abbigliamento sportivo Sportika che dal primo luglio 2018 e per i

successivi tre anni sarà sponsor tecnico della Nazionale. Un’intesa che

conferma l’ottimo lavoro fatto dalla Lirfl in questi anni e il fascino e

l’appetibilità crescenti che il movimento sta acquisendo anche per le

aziende che lavorano nell’ambito sportivo. «Siamo molto felici dell’accordo

trovato con l’azienda ligure – dice Alessandro Coppola, segretario generale

Lirfl – Sportika è un marchio ormai di rilievo a livello nazionale e non

solo, tra l’altro in passato ha vestito importanti società di serie A e B

del rugby a 15 e ora ha voluto sostenere il progetto della Lega legandosi a

noi e alla Nazionale di rugby a 13 per le prossime tre stagioni. Oltre a

vestire i giocatori e lo staff dell’Italia, grazie a questo accordo

Sportika sarà in grado di assicurare a tutte le società della nostra Lega

un’importante scontistica sul materiale prodotto dall’azienda. Ovviamente

come Lirfl cercheremo di promuovere nel miglior modo possibile il marchio

Sportika sia con striscioni e altro genere di pubblicità, sia agevolando

accordi commerciali tra le società che fanno parte del nostro movimento e

l’azienda stessa». Evidente la soddisfazione da parte dell’azienda ligure

nelle parole di Gianni Botticelli, referente dell’azienda per Lazio e

Campania che ha curato in prima persona l’accordo. «La nostra azienda ha

già avuto collaborazioni importanti nel mondo della palla ovale. Nonostante

Sportika abbia una storia ultratrentennale e abbia stretto accordi con club

importanti anche di altri sport (tra questi anche Sassuolo e Carpi nel

calcio, ndr), per l’azienda è il primo accordo con una Nazionale e questo è

motivo di orgoglio. Nel presidente della Lirfl Pierluigi Gentile e nei suoi

collaboratori ho visto grande competenza e altrettanta passione nel cercare

di promuovere il più possibile il movimento del rugby a 13». Sportika

preparerà a breve la nuova maglia azzurra che dovrebbe debuttare in un

prossimo match internazionale dopo il periodo estivo.

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*