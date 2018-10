Roma – Se ne è parlato a lungo, ma stavolta ci siamo davvero. La Lega

Italiana Rugby Football League (Lirfl) vuole chiudere il suo 2018 (inteso

come anno solare) con un grande evento internazionale e per farlo ha

rispolverato l’idea del test match che l’Italia doveva affrontare già

qualche tempo fa con il Pakistan. In precedenza l’amichevole era slittata a

causa di motivi burocratici che avevano impedito ai giocatori pakistani di

organizzarsi per approdare in Italia, ma stavolta la data è fissata e

l’evento si terrà allo stadio “Comunale” di Spoleto nella giornata di

domenica 25 novembre. Tra i principali promotori dell’iniziativa c’è stato

Alessandro Ruisi, presidente dello Spoleto di rugby seven e rugby a 15 che

con i suoi ragazzi ha già dato un contributo importante sia alla formazione

degli Hammers sia alla Nazionale italiana di league. «Tempo fa ho

conosciuto il presidente della Lirfl Pierluigi Gentile e abbiamo messo in

piedi questa idea, coinvolgendo anche il Comune di Spoleto che ci ha

concesso l’impianto principale della città. Stiamo studiando come

strutturare il programma della giornata, ma l’idea è quella di coinvolgere

quanti più ragazzi possibili delle scuole del territorio e poi gli

appassionati della palla ovale che sono in crescita nell’ultimo periodo.

D’altronde per la città di Spoleto è un onore e un’opportunità poter

ospitare una rappresentativa azzurra: sarà una grande giornata di festa».

Ruisi sta lavorando alacremente per diffondere la passione per il rugby a

Spoleto e nei territori circostanti. «Il rugby da queste parti è una

“disciplina nuova”, nel senso che qui vanno per la maggiore il volley e il

basket, oltre al calcio e al calcio a 5. Ma l’attività fatta con lo Spoleto

rugby ha contributo a promuovere una certa cultura del nostro sport e anche

la crescita del nostro club ne è una testimonianza concreta. E l’arrivo

della Nazionale non potrà che dare un ulteriore input al movimento: sono

convinto che nel giorno dell’amichevole ci sarà una bella cornice di

pubblico allo stadio».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

