Roma – La corsa alla “corona” degli Hammers Umbria sta per cominciare. La

Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) ha definito la formula e le

date del campionato 2018 che assegnerà lo scudetto nella partita decisiva

in programma a Cascia il prossimo 15 luglio. Non una vera e propria

finalissima, ma il terzo turno di un triangolare che verrà “spalmato” in

tre settimane e che rappresenta la grande novità organizzativa proposta

dalla Lirfl per il campionato di quest’anno. Ma andiamo con ordine: le

squadre partecipanti sono state divise in due gironi (A e B). Il primo

prevede semplicemente un accoppiamento, quello che vedrà protagonisti

proprio i campioni in carica degli Hammers e la formazione siciliana della

Syrako. In questo caso passerà al triangolare finale solo la vincente: la

gara d’andata è prevista in terra umbra nel week-end del 2 e 3 giugno

prossimi, mentre il ritorno si giocherà il 23-24 giugno a Siracusa. Il

girone B sarà invece composto da tre squadre: la formazione più blasonata

del movimento del rugby a 13 italiano, vale a dire i capitolini dei

Gladiators (a “secco” di titoli, però, dallo scudetto vinto nel 2014 a

Rieti) che debutteranno nel week-end del 2-3 giugno contro la novità

rappresentata dalla Lega Italica, franchigia nata dall’unione di intenti

tra le espressioni rugbystiche di Sulmona e Chieti. Il “terzo incomodo” di

questo raggruppamento sarà L’Aquila Rugby (una nuova denominazione per il

team abruzzese) che entrerà in gioco il 9-10 giugno per sfidare in campo

esterno la Lega Italica e che poi nel fine settimana successivo (16-17

giugno) ospiterà i Gladiators. Il 23-24 giugno si giocherà il primo match

del “triangolare finale” che assegnerà lo scudetto tra la prima e la

seconda classifica del girone B. La perdente di questo incontro affronterà

in casa la vincente del girone A il 7-8 luglio e infine il 15 luglio a

Cascia si giocherà l’ultimo decisivo match del triangolare con “consegna”

della corona tricolore.

Un mese e mezzo di grandissimo rugby league che sarà ulteriormente

impreziosito dal test match della Nazionale in programma il prossimo 30

giugno a Spoleto, con ogni probabilità contro il Pakistan.

