Roma – Un gradito ritorno nella struttura organizzativa della Lega Italiana

Rugby Football League: è quello di Ty Sterry, ex allenatore della Nazionale

Italiana di rugby a XIII che rientra nella famiglia sportiva della Lirfl.

«Un professionista di spicco come Ty è una risorsa che la Lega sfrutterà al

meglio per crescere e proseguire il processo di rinnovamento attuato negli

ultimi anni» è il commento del presidente Pierluigi Gentile dopo

l’ufficialità dell’avvio della collaborazione per la stagione 2017/2018.

Sterry ha spiegato come la sua collaborazione sarà incentrata sul supporto

al programma dedicato agli allenatori e ai club. Ci saranno novità assolute

all’interno dell’attività della Lega che prevedono una nuova metodologia di

preparazione degli allenatori. «I nuovi coach avranno il compito di formare

giocatori con capacità tecniche, tattiche e mentali di alto livello

concentrando il loro lavoro nello sviluppo della fantasia e delle singole

capacità degli atleti stessi – spiega Sterry -. L’obiettivo è quello di

dare ai giocatori i mezzi per confrontarsi con ogni situazione di campo

acquisendo capacità di improvvisazione e di analisi. I giocatori dovranno

essere “guidati verso la scoperta del gioco”. Per dare questa alta qualità

di allenamenti, fisici e mentali, i tecnici seguiranno una preparazione

diversa rispetto agli anni precedenti. Oltre ai corsi di formazioni

previsti dalla Lega, Sterry programmerà degli incontri mensili dove i coach

avranno modo di confrontarsi ed analizzare gli allenamenti e la loro

evoluzione. Un altro nodo focale sarà quello del sostegno ai club.

«Dobbiamo dare importanza a tutti i soggetti coinvolti in un club per

rendere unica l’esperienza all’interno di tutte le società. Volontari,

arbitri, giocatori, allenatori sono il fulcro del movimento rugbistico ed

ognuno di essi deve essere valorizzato» rimarca Sterry che offrirà il suo

apporto alla Lega per affiancare i club nel percorso di crescita che li

vede coinvolti a 360 gradi. Il rientro di Sterry nella struttura

organizzativa della Lirfl sarà solo una delle numerose novità in vista

della nuova stagione: un’annata che s’annuncia ancora più affascinante.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

