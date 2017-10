Roma – E’ stato nominato segretario generale della Lega Italiana Rugby

Football League (Lirfl) da poco meno di un anno. Alessandro Coppola,

commercialista di professione, è stato scelto a fine 2016 dal presidente

Pierluigi Gentile per ricoprire questo delicato ruolo e sta mettendo la sua

competenza a disposizione del movimento di rugby a 13 italiano. «Sono uno

sportivo, ma non sono mai stato un giocatore di rugby, pur apprezzandone

tantissimo i valori e lo spirito che anima gli atleti e le varie componenti

di questa disciplina. Ho conosciuto Gentile durante la sua esperienza nel

Rugby Frascati, poi successivamente lui mi ha invitato a partecipare alla

spedizione che la Nazionale italiana fece in Kenya nel 2014 e da allora ho

sempre seguito le attività della Lirfl, di cui da un anno sono

ufficialmente il segretario. Mi occupo di una serie di aspetti

organizzativi, come il controllo del rispetto dello statuto e la cura dei

rapporti con Federugby e Coni». Proprio quest’ultimo punto è certamente

molto rilevante in un’ottica di crescita del movimento del rugby a 13

italiano. «Credo che il mondo della palla ovale abbia bisogno di una

profonda ristrutturazione, sul modello di quanto avviene nel mondo

anglosassone o francese. Tra l’altro anche a livello tecnico, sulla base di

quello che vedo accadere all’estero, penso che le qualità tecniche dei

giocatori di rugby a 13 (disciplina che nel mondo gode di enorme

considerazione, ndr) abbiano arricchito e contribuito a rendere molto più

veloci anche le partite di rugby union. Abbiamo già avuto degli incontri

con rappresentanti di Fir e Coni proprio per discutere di aspetti

organizzativi e speriamo di poterne organizzare altri prossimamente. Finora

la Lega Italiana Rugby Football League è andata avanti con

l’autofinanziamento e questo discorso ne limita le potenzialità di crescita

che esistono e sono sicuramente importanti». Un concetto che porta Coppola

a parlare anche della ricerca degli sponsor. «In questo periodo non è

semplice convincere le aziende a fare investimenti sulla nostra disciplina

perché il rugby a 13, in Italia, gode ancora di scarsa attenzione

mediatica. Per questo una riorganizzazione generale del movimento potrebbe

dare importanti input anche in questo senso».

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

