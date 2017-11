Roma – I vertici della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) hanno

sempre portato avanti il concetto del merito e della partecipazione alle

competizioni principali come principali peculiarità per essere convocati in

Nazionale. Nelle scorse ore è stata definita la lista dei “magnifici 17”

che partiranno alla volta di Islamabad, capitale del Pakistan dove gli

azzurri si esibiranno per un altro importante test match internazionale il

prossimo sabato 18 novembre. E tra volti noti e diverse interessanti

promesse, ci sarà un debuttante davvero speciale: si tratta di Alessio

Barone, estremo classe 1978 in forza ai Gladiators che sarà al suo primo

gettone in azzurro. «Ero già molto felice di far parte dei 27 pre-convocati

– spiega il giocatore che ha compiuto 39 anni lo scorso 21 luglio –

Sinceramente quando è arrivata la notizia della convocazione ufficiale mi

sono emozionato molto, come d’altronde mi accade da sempre quando sono nel

mondo della palla ovale». Uno sport che Barone, messinese di nascita, ha

conosciuto quasi per caso. «Giocavo a calcio, ma il mio migliore amico mi

convinse a provare col rugby. Da allora non l’ho più lasciato». E dalla

scorsa stagione non solo non ha lasciato, ma ha anche raddoppiato

affiancando all’impegno del rugby union (in C2 con la maglia della

Primavera) quello del rugby a 13 (coi Gladiators Roma). «Fin da subito, il

rugby league mi ha divertito tantissimo. Vado a Islamabad con l’intenzione

di giocarmi le mie carte e non con l’idea di fare una semplice parentesi».

Barone conosce già molti suoi prossimi compagni di Nazionale. «Addirittura

uno di loro, Sergio Pidalà, l’ho allenato da ragazzino e ora lo ritroverò

in azzurro» sorride. Tra pochi giorni potrà farlo ancora di più: il giorno

del debutto in Nazionale si avvicina.

Questi i convocati ufficiali per la spedizione in Pakistan:

Alessandro Liberatore (1993, L’Aquila Neroverde), Alessandro Ippoliti

(1982, Gladiators Roma), Cristiano Lavini (1987, Gladiators Roma),

Alessandro Tornese (1993, Gladiators Roma), Luca Ruggeri (1991, Crociati),

Giorgio Blandino (1980, Crociati), Nicola Tinari (1997, L’Aquila

Neroverde), Sergio Pidalà (Crociati), Stefano Casalvieri (1997, Sulmona),

Alessio Batini (1991, Hammers Umbria), Nicolò Speranza (1994, L’Aquila

Neroverde), Andrea La Chioma (1996, Gladiators), Alessandro Mucciante

(1988, L’Aquila Neroverde), Elias Ligi (1990, Hammers Umbria), Tommaso

Battistacci (1993, Hammers Umbria), Dario Spano (1995, Crociati), Alessio

Barone (1978, Gladiators Roma).

