Roma – Primo match internazionale del 2017 e prima vittoria per l’Italia

che domenica ha battuto 51-13 la nazionale di rugby a 13 della Grecia.

Spettatore di questo incredibile risultato un pubblico caloroso che si è

confermato appassionato della palla ovale e che si è trovato a scoprire un

novo tipo di rugby: davvero clamoroso lo spettacolo offerto dagli atleti

negli impianti del centro sportivo “Centi Colella” di L’ Aquila.

Il tecnico Pierpaolo Rotilio, aquilano doc e quindi particolarmente

contento per il grande pubblico e la risposta positiva di tutta la città,

si è detto soddisfatto della prestazione dei ragazzi: «Un risultato che

rispecchia la ricerca accurata di ragazzi motivati e che vogliono

continuare a sviluppare la conoscenza del rugby a XIII. Molto lavoro è

stato fatto anche durante il raduno, dove oltre la preparazione fisica è

stata fondamentale quella psicologica. Ancora dobbiamo migliorare su alcuni

aspetti, come ad esempio i dettagli del regolamento del rugby a 13 che sono

più difficili da assimilare. Cercheremo di migliorare nei prossimi

incontri».

Soddisfazione anche per Alessandro Ippoliti, che ha ottenuto la prima

vittoria con la fascia di capitano della Nazionale. «Sono contento

soprattutto per i più giovani, come l’esordiente Giorgio Rettagliata,

autore di un’ottima prestazione non solo per la quantità di mete

realizzate. Si è vista in campo l’ottima preparazione ottenuta dalla Coppa

Italia e durante il campionato: eravamo pronti e lo abbiamo dimostrato».

Man of the match Giuseppe Valenti, che ha contribuito pesantemente nel

punteggio con le sue ottime trasformazioni e un drop durante il primo

tempo. Altro riconoscimento quello assegnato a Alessio Ponzi considerato il

migliore in campo per il club L’Aquila NeroVerde.

La giornata si è conclusa con il ringraziamento da parte della Lirfl (Lega

Italiana Rugby Football League) al club Aquila NeroVerde per

l’organizzazione e alla città dell’Aquila per la calorosa accoglienza. «Un

evento organizzato con tanta dedizione e voglia di far bene: non poteva che

finire con una vittoria» ha commentato il presidente della Lirfl Pierluigi

Gentile.

L’Italia del rugby a 13 incassa così una prestigiosa vittoria, ma adesso

c’è da mantenere alta la concentrazione in vista dell’imminente inizio del

campionato italiano.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

