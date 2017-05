Roma – Un’altra grande vittoria. L’Italia del rugby a 13 non fa sconti alla

Grecia e anche ad Atene si impone con un netto 56-0 sugli ellenici, già

battuti per 51-13 a inizio marzo nel test match disputato a L’Aquila. Gli

azzurri della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) si sono così

portati a casa la “Episkyros Cup”, trofeo così chiamato per ricordare un

antico gioco greco con la palla molto simile al rugby. Ottime indicazioni

per lo staff tecnico azzurro che ha ottenuto ampie e rassicuranti risposte

da parte di tutti i 17 azzurri, compresi gli “ultimi arrivati” nel gruppo

vale a dire Marco Lecce e Dario Marino, convocati dell’ultima ora. L’Italia

ha iniziato il match con grande intensità, nonostante la giornata davvero

afosa di Atene (che ha costretto gli arbitri a un “mini time out” per tempo

per permettere agli atleti di rinfrescarsi un po’), e la Grecia si è

sciolta in fretta come dimostra il netto vantaggio ottenuto dagli azzurri

già all’intervallo (30-0). Nella ripresa la Nazionale non ha mollato la

presa e ha continuato a produrre buone trame offensive, dimostrando anche

un’ottima compattezza dal punto di vista difensivo. Il punteggio si è

divaricato fino al 56-0 che ha testimoniato la netta superiorità italiana.

Buona la prestazione da parte di tutti gli azzurri scesi in campo, ma alla

fine è stato l’atleta degli Hammers Umbria Alessio Batini ad essere votato

come il “man of the match” dell’incontro, tra l’altro disputatosi sotto

l’egida della nuova federazione internazionale denominata World Rugby

League.

Questa la “sequenza” delle mete dell’incontro con gli ellenici

Nel primo tempo: 8’ Mistichelli (trasformata Valenti, 6-0), 10’ Ippoliti

(non trasformata Valenti, 10-0), 16’ Santavenere (trasformata Valenti,

16-0), 17’ Ippoliti (non trasformata Valenti, 20-0), 28’ Ippoliti (non

trasformata Valenti, 24-0), 33’ Mistichelli (trasformata Valenti, 30-0).

Nel secondo tempo: 7’ Lavini (non trasformata Marino, 34-0), 10’ Di Fiore

(non trasformata Mistichelli, 38-0), 16’ Santavenere (non trasformata

Marino, 42-0), 19’ El Gassaaoui (non trasformata Marino, 46-0), 30’ Batini

(non trasformata Marino, 50-0), 33’ Ruggio (trasformata Marino, 56-0).

Man of the match: Batini

Questa la lista degli azzurri scesi in campo ad Atene: Cristiano Lavini,

Andrea Picchi, Alberto Santavenere, Alessandro Ippoliti, Leonardo Di Fiore,

Marco Lecce e Marco Mistichelli (Gladiators Roma), Giuseppe Valenti, Marco

Mancini, Lorenzo Imbalzano, Gianmarco Mercurio e Luca Ruggeri (L’Aquila

Neroverde), Alessio Batini e Elias Ligi (Hammers Umbria), Camel El

Gassaaoui, Dario Marino e Vincenzo Fazzino (Syrako).

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

