Roma – Il 2017 della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) aspetta il

“botto finale”. Prima della fine dell’anno solare, infatti, la Nazionale di

rugby a 13 disputerà una nuova amichevole come da annuncio del presidente

Pierluigi Gentile (contro il Pakistan e forse anche un’altra avversaria).

Per arrivare preparato all’appuntamento, lo staff azzurro sta organizzando

una serie di raduni in giro per l’Italia: venerdì prossimo, a partire dalle

ore 20,30, toccherà a Messina dove si ritroveranno gli atleti del sud. Ad

ospitare l’evento sarà la società dei Cavalieri Messina del coach Roberto

Lo Re che ha concesso il centro sportivo “Sperone”. «D’altronde il

movimento della Lirfl ha visto come grandi protagoniste due squadre del sud

come Reggio due anni fa e i Crociati l’anno scorso, rispettivamente

campione d’Italia e semifinalista nella corsa scudetto: segno che il rugby

a 13 è molto ben sviluppato nei nostri territori» dice con orgoglio il

referente del Comitato Calabria Luca Giglio, molto attivo

nell’organizzazione di questo evento al quale presenzieranno il ct azzurro

Pierpaolo Rotilio e il team manager Roberto Giuliana. «Chissà che qualcuno

degli atleti presenti venerdì non possa ripercorrere le orme di giocatori

come Lorenzo Imbalzano, giocatore calabrese divenuto nel tempo uno dei

punti fermi della Nazionale» è l’augurio di Giglio. Sarà un raduno con

tanti giovani interessanti e anche elementi di spicco non solo del mondo

del rugby a 13, ma anche del rugby union. E’ il caso di Marco Giorgi e

Giorgio Blandini che saranno presenti all’allenamento e sono giocatori di

spessore anche nel XV. «Il rugby a 13 mi è piaciuto sin dal primo momento

che l’ho provato, è molto fisico e di contatto – dice Giorgi, giocatore di

mischia classe 1990 che ha avuto anche un’esperienza a Recco nella serie A

del rugby a 15 e che ha giocato per i Syrako nel campionato di rugby league

appena messo alle spalle – Nel nord Italia, da cui provengo, è una

disciplina che ha meno seguito, mentre al sud riscuote molto più interesse.

Un pensiero alla Nazionale? Se parteciperò al raduno di venerdì è per

provare a convincere lo staff azzurro». Anche Blandino, numero 8 classe

1980 che ha avuto esperienze anche nella B del rugby a 15 e che gioca coi

Crociati nel rugby league, proverà a giocarsi le sue carte. «Se mi verrà

data la possibilità di vestire l’azzurro, darò tutto me stesso. Ma la cosa

fondamentale per me, che ho raggiunto una certa età dal punto di vista

sportivo, è cercare di trasmettere la passione per questa disciplina a

tanti validi giovani ragazzi che possono crescere e diventare punti di

forza della Nazionale. In Sicilia e Calabria si è creato un bel movimento e

poi la Lirfl permette a tutti gli atleti di rugby a 15 di partecipare a

competizioni testanti nei periodi di pausa dei campionati di union: una

maniera molto interessante di essere sempre in movimento».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*