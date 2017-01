Roma – Nei prossimi giorni le luci dei riflettori della Coppa Italia

organizzata dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) si

accenderanno sul concentramento (partecipatissimo) del centro-Italia in

programma a Roma il prossimo 4 febbraio. Al momento sono numerose le

adesioni (due squadre di L’Aquila, Nuovo Salario, Cus Roma, Usag e Hammers

Umbria) e tra le squadre ai nastri di partenza ci sarà anche la debuttante

Ianus. La squadra di Acilia sta per muovere, dunque, i suoi primi passi nel

mondo del rugby a 13 (anche se la Coppa Italia, che ormai è consuetudine

negli ultimi anni, si giocherà a 9) e il presidente Claudio Crocesi non

vede l’ora di ammirare la sua squadra. «Abbiamo un gruppo molto giovane che

tra l’altro nel rugby a 15 milita nel campionato di serie C2. Sappiamo bene

che il livello delle manifestazioni della Lirfl è molto alto e gli organici

di molte avversarie includono giocatori di serie A e B del rugby union, ma

noi non abbiamo alcuna pretesa di risultato. Il nostro obiettivo più

importante è quello di far divertire i nostri ragazzi e vederli crescere

anche all’interno di questa disciplina». E’ stato proprio Crocesi a far

nascere il club all’inizio della passata stagione. «Ero alla Nea Ostia e

per una serie di motivi ho deciso di lasciare, creando questo nuovo

sodalizio ad Acilia in modo da fornire una “valvola di sfogo” agli

appassionati della zona di Acilia, ma anche di Giano e Dragoncello. Ci

tengo a ricordare che siamo l’unico club del Municipio X ad avere una prima

squadra di rugby union e ora ci tuffiamo molto volentieri anche in questa

avventura nel XIII». La punta di diamante dello Ianus è seduta in panchina:

«La nostra coach Michela Tondinelli – sottolinea Crocesi – ha appena

ricevuto un premio alla carriera da parte della Federugby per le sue 86

presenze (collezionate dal 1990 al 2013) nella Nazionale femminile di

union. Ci conosciamo da una vita visto che abbiamo addirittura giocato

assieme nel mini rugby, lei è assolutamente un valore aggiunto per il

nostro club e ha sposato il progetto dello Ianus sin dai primi passi». La

Coppa Italia della Lirfl ha un motivo di interesse in più da seguire con

attenzione: lo Ianus cercherà di essere all’altezza della situazione.

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*