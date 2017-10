Roma – L’Italia del rugby a 13 inizia a scaldare i motori e a preparare i

documenti d’imbarco. Il prossimo sabato 18 novembre la formazione azzurra

che rappresenta il movimento della Lega Italiana Rugby Football League

(Lirfl) sarà di scena a Islamabad, capitale del Pakistan, per un nuovo test

match internazionale. Il giorno della partenza, previsto per mercoledì 15

novembre, saranno 17 gli azzurri che saliranno sull’aereo diretto nella

nazione asiatica, ma al momento la lista dei “convocabili” decisa dai

commissari tecnici Pierpaolo Rotilio e Riccardo Marini è stata allargata a

27 giocatori che saranno “sulla corda” fino al giorno della “scrematura”

definitiva. «Il consiglio di Lega, in accordo con lo staff tecnico, ha

scelto dei criteri per le convocazioni della Nazionale con l’obiettivo di

premiare i giocatori che partecipano con passione e sacrificio a tutte le

attività della Lirfl – dice il presidente Pierluigi Gentile -. E’ chiaro

che da questo gruppo verranno scelti coloro i quali sono stati valutati più

in forma e che hanno giocato meglio secondo i tecnici, con un occhio ai

prossimi anni: c’è voglia di valutare volti nuovi in ambito internazionale.

I 27 pre-convocati, comunque, dovrebbero essere orgogliosi di stare nel

gruppo: come in ogni selezione e scrematura ci sarà chi rimarrà a casa e

non sarà contento, ma questa cosa non dovrà essere vista come una

bocciatura o una chiusura, ma semplicemente un punto di partenza per

lavorare più duro e riguadagnarsi il posto per i prossimi test tramite le

nostre competizioni. Una sana e giusta concorrenza. Vorrei inoltre che

fosse evidenziato che lo staff ha voluto confrontarsi anche con gli

allenatori dei club più importanti per cercare di lavorare in sinergia con

i club e affrontare scelte ponderate di selezione anche basandosi non solo

sulle proprie valutazioni, ma anche tenendo conto dei pareri di chi vede i

ragazzi tutto l’anno» conclude Gentile. Ben undici giocatori arrivano dalle

due squadre che si sono giocate lo scudetto 2017 nello scorso mese di

luglio in quel L’Aquila: gli Hammers Umbria (sette elementi) e i padroni di

casa dell’Aquila Neroverde (quattro atleti). Assieme agli umbri la

formazione più rappresentata è quella “storica” dei Gladiators Roma con

sette giocatori pre-convocati, mentre subito a ruota ci sono i calabresi

dei Crociati con sei convocati. Sempre dal sud, ma dalla Sicilia, arrivano

i due pre-convocati della Syrako e poi c’è spazio anche per un convocato

del Sulmona, novità assoluta del campionato Lirfl 2017. Ancora pochi giorni

e le ultime riserve saranno sciolte, aprendo il sipario sui 17 atleti che

dovranno rappresentare l’Italia in questa trasferta asiatica.

Questa la lista completa dei pre-convocati per Pakistan-Italia:

Camel El Gassaaou (1990, Syrako), Alessandro Liberatore (1993, L’Aquila

Neroverde), Alessandro Ippoliti (1982, Gladiators Roma), Cristiano Lavini

(1987, Gladiators Roma), Alessandro Tornese (1993, Gladiators Roma), Luca

Ruggeri (1991, Crociati), Giorgio Blandino (1980, Crociati), Sergio Pidalà

(Crociati), Stefano Casalvieri (1997, Sulmona), Alessio Batini (1991,

Hammers Umbria), Francesco Aluni Cardinali (1996, Hammers Umbria), Nicola

Tinari 81997 L’Aquila Neroverde), Nicolò Speranza (1994, L’Aquila

Neroverde), Andrea La Chioma (1996, Gladiators), Alessandro Mucciante

(1988, L’Aquila Neroverde), Elias Ligi (1990, Hammers Umbria), Tommaso

Battistacci (1993, Hammers Umbria), Giuseppe Ruslan Pirrotta (1998,

Crociati), Lorenzo Pablo Mazzanti (1998, Hammers Umbria), Dario Spano

(1995, Crociati), Lorenzo Fagiani (1991, Crociati), Alessio Barone (1999,

Gladiators), Alessio Barone (1978, Gladiators Roma), Alberto Santavenere

(1989, Gladiators Roma), Antonino Caruso (1993, Syrako), Luca Zualdi (1997,

Hammers Umbria), Alessandro Corbucci (1985, Hammers Umbria).

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

