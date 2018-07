Marco De Rossi sarà il nuovo allenatore dell’Arca Gualerzi Amatori dove

sostituirà Roberto Viappiani, head coach nelle ultime due stagioni, che

assumerà l’incarico di General Manager della società Bluceleste.

Per De Rossi si tratta di un ritorno nella società dove si è affermato

come giocatore, arrivando con la maglia del Gran Parma a disputare le

*semifinali* scudetto dell’allora Super 10, ma soprattutto come tecnico

dove è ritornato una volta appese le scarpette al chiodo, conquistando

da allenatore del settore giovanile i due maggiori allori della società

bluceleste con gli *scudetti* under 18 e 20 nel 2010/11 e 2011/12.

Allenatore di esperienza con un passato nei quadri tecnici nazionali

giovanili e Seven, Marco ritorna nella società delle tre viole dopo le

esperienze a Firenze con i Medicei e Rugby Parabiago, oltre ad aver

fatto parte dello staff tecnico dell’*accademia federale* under 18 di

Milano come allenatore dei trequarti.

Oltre all’ingaggio di Marco De Rossi, sarà potenziato lo staff tecnico

che vede confermati *Fabio Staibano* nel reparto della mischia e di

*Andrea Mazza* responsabile della preparazione atletica, affiancato da

*Leonardo Pinsone* e *Allessandro Maestri*, mentre Marco Letizia, ormai

recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tutta

la stagione ,ritorna a tutti gli effetti nella rosa della serie B.

/«La scelta di Marco De Rossi come allenatore della prima squadra – /ha

dichiarato il presidente bluceleste *Daniele Ragone*/– è stata fatta si

per avere un allenatore d’esperienza e dalle indubbie capacità ma anche

perché Marco è un uomo dell’Amatori che ha già allenato e giocato alla

Cittadella del Rugby che inoltre conosce gran parte dei giocatori della

prima squadra avendoli già allenati in giovanile con cui ha vinto i

nostri due scudetti under 18 e 20. Ci tengo però a ringraziare Roberto

Viappiani allenatore nelle ultime due stagioni che continuerà a far

parte della famiglia bluceleste con l’importante incarico di General

Manager»./

/«La rosa del prossimo anno sarà composta da circa 35 giocatori, quasi

tutti confermati dalla stagione appena conclusa – /ha affermato *Marco

De Rossi*/– cui si aggiungeranno altri 3 elementi di valore ma

soprattutto, in continuità con la storia dell’Amatori, arriveranno in

prima squadra 5 giovani usciti dalla nostra under 18 a conferma della

qualità e del buon lavoro del nostro settore giovanile»./

