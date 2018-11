L’Amatori Parma Rugby comunica che sono aperte le iscrizioni alla trentunesima edizione del “Memorial Amatori”, il tradizionale torneo organizzato dalla società bluceleste che nel 2019 si disputerà sabato 6 e domenica 7 aprile nella cornice della Cittadella del Rugby di Parma.

Il Memorial Amatori ha assunto negli anni un posto di rilievo tra i tornei giovanili della penisola e ogni anno raduna al centro sportivo di Moletolo più di 2200 bambini dai 4 ai 14 anni, circa 300 tra allenatori e accompagnatori e circa 5000 tra tifosi, appassionati e familiari al seguito degli atleti.

Invariata la formula del torneo che inizierà il sabato per l’under 14 con le varie fasi di qualificazione per poi concludersi la domenica con tutte le finali giocate nel prestigioso stadio “Lanfranchi”, sede della franchigia federale delle Zebre. Parallelamente domenica si svolgerà il torneo di minirugby dedicato alle categoriedall’under 6 fino alla 12 che si daranno battaglia sui 36 campi da gioco ricavati in ogni spazio del centro sportivo.

Salvo chiusura anticipata per il raggiungimento del numero massimo di squadre partecipanti, le iscrizioni si chiuderanno il 3 marzo 2019. Nella sezione dedicata del nostro sito (www.amatoriparmarugby.com/memorial/iscrizioni-2019) è possibile scaricare l’invito con tutte le informazioni e la scheda di iscrizione al torneo.