1200 minirugbysti sono pronti ad invadere nel weekend la Cittadella del

Rugby di Parma che sabato e domenica ospiterà la dodicesima edizione del

Trofeo “Lupo Alberto”, torneo organizzato dal RUGBY VALSERIANA del

presidente Sergio Ghillani e dall’AMATORI PARMA che dopo il successo

dello scorso anno ripropongono la manifestazione negli impianti di

Moletolo.

72 squadre di 22 società si daranno battaglia tra sabato e domenica per

conquistare l’ambito trofeo del famoso Lupo Alberto, il lupo azzurro

disegnato da GUIDO SILVESTRI. Meglio conosciuto come “SILVER”, Guido

Silvestri è il fumettista che con la sua penna nel 1973 ha dato vita ad

uno dei personaggi ancora oggi più amati dai bambini e che tutti,

giocatori e semplici appassionati potranno conoscere alla Cittadella del

Rugby nella due giorni del torneo.

Come nella scorsa stagione, sabato pomeriggio dalle 17.00 si svolgerà il

torneo under 14 mentre nella giornata di domenica dalle 9.00 si daranno

battaglia tutte le categorie del minirugby dall’under 6 fino alla 12

cercando di conquistare un posto nelle finali previste per le 14.00 del

pomeriggio.

LE 22 SOCIETÀ PARTECIPANTI: Amatori Parma School, Amatori Rugby Milano

Junior, ASD Amatori Verbania Rugby, ASD Junior Asti Rugby, ASD Oggiono

Rugby Club, ASD Rugby Lyons Settimo Milanese, Chicken 1956 Minirugby

ASD, Highlanders Formigine Rugby, I Centurioni Rugby, IS Traversetolo,

Junior Rugby School Pellerossa, Leoni del Nordest, Malpensa Rugby ASD,

Rugby Club Lucciana, Rugby Colorno, Rugby Mirano 1957 ASD, Rugby Parma

Young, Rugby Viadana, Seregno Rugby, Sudtirolo Rugby, US Firenze Rugby

1931 ASD, Versilia Union Rugby.

Nella PAGINA DEDICATA [1] del torneo tutte le info, regolamento e i

gironi delle gare

Links:

——

[1] www.amatoriparmarugby.com/lupo-alberto/info-e-comunicazioni/