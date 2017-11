Trasferta insidiosa per l’Arca Gualerzi impegnata domenica a Bologna

nell’ultima gara prima della sosta di 4 settimane. in campo anche le

under 16 e 18 che nel campionati elite ospiteranno entrambe il Rugby

Perugia. Primi a scendere in campo i ragazzi dell’under 14 sabato

pomeriggio a Piacenza contro i Lyons Valnure. Nuovo appuntamento con il

rugby femminile, impegnata domenica a Colorno con l’under 16 nei

concentramenti regionali mentre il minirugby osserverà un turno di

riposo.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Seconda trasferta consecutiva per gli uomini di Viappiani che

domenica saranno impegnati alla “Dozza” contro il Bologna 1928 con i

felsinei che occupano attualmente il secondo posto in classifica e

puntano alla promozione in serie A, promozione sfuggita lo scorso anno

ai play off. Stesso ruolino di marcia per l’Arca Gualerzi e i padroni di

casa con 3 vittorie e due sconfitte ma con i bolognesi che hanno due

punti in più dei blucelesti grazie ai bonus offensivi conquistati.

Proprio l’attacco sarà l’arma in più degli avversari che nonostante le

due sconfitte subite sono al momento la squadra di tutta la serie B che

ha segnato più punti con una media superiore ai 45 a gara. Calcio

d’inizio come detto alla “Dozza” di via Romita a Bologna alle 14.30 agli

ordini del direttore di gara Federico Boraso da Rovigo.

Italgomma Amatori under 18

Ritorno a Moletolo per l’under 18 che domenica pomeriggio ospiterà il

Rugby Perugia per la quarta giornata del campionato elite. Le due

squadre occupano entrambe la seconda posizione a 4 punti dai Cavalieri

Prato contro cui i blucelesti hanno perso uscendo comunque dal campo a

testa alta. Calcio d’inizio posticipato alle 14.00 alla Cittadella del

Rugby di Parma.

VIBU Amatori under 16

Altro scontro con Perugia per l’Amatori Parma che ritorna a giocare

in casa dopo due trasferte consecutive. Obiettivo vittoria per i ragazzi

di Riaan Mey per allontanarsi dalle zone calde della classifica e per

non perdere terreno dai primi posti. Calcio d’inizio a Moletolo alle

12.30

STARK Amatori under 14

Primi a scendere in campo per i colori blucelesti i ragazzi

dell’under 14 targata Stak che sabato pomeriggio alle 16.00 saranno

impegnati al Beltrametti di Piacenza contro i Lyons Valnure.

Under 16 femminile

Ritorno in campo per l’under 16 femminile, impegnata domenica

prossima a Colorno per la seconda giornata del campionato regionale di

categoria.

Minirugby

Giornata di riposo per il minirugby reduce dalla doppia trasferta

piacentina di domenica e mercoledì scorsi con il concentramento

regionale e il Torneo della coppa di Gossolengo dove tutte le compagini

dell’Amatori pur non vincendo in nessuna categoria sono tutte salite sul

podio.