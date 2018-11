Trasferta in terra laziale per l’Arca Gualerzi, di scena domenica pomeriggio allo “Iacoboni” dove nel sesto turno del campionato di Serie B affronterà l’Arieti Rugby, fanalino di coda della classifica e ancora a secco di vittorie. tra gli appuntamenti da non perdere quelli di domenica alla Cittadella del Rugby quando al mattino l’Amatori Parma ospiterà oltre 400 giocatori per il concentramento regionale del minirugby mentre al pomeriggio la cadetta giocherà contro il Rugby Pieve. Sempre domenicala femminile sarà di scena a Rimini per la tappa regionale di Coppa Italia. Weekend di riposo per l’under 14 che comunque scenderà in campo venerdì sera in via Lago Verde in amichevole con la Rugby Parma. Nuovamente in campo le selezioni under 16 Rugby Parma / Amatori con l’elite impegnata nel derby contro Colorno e la regionale in trasferta a Modena.

Serie B

Lunga trasferta per l’Arca Gualerzi nel sesto turno di campionato con i ragazzi di De Rossi che faranno visita ai laziali degli Arieti Rugby Rieti. Parola d’ordine continuità per Torri e compagni che, rinfrancati dalla vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Reno Bologna, cercheranno di bissare il successo conquistando l’intera posta in palio per chiudere positivamente la prima parte del girone di andata prima della sosta di quindici giorni. Calcio d’inizio alle 14.30 al “Fulvio Iacoboni” di Rieti.

Serie C2

Dopo il rinvio della settimana scorsa scende in campo la cadetta bluceleste che domenica alle 14.30 ospiterà alla Cittadella del Rugby il Rugby Pieve 1971.

Femminile

Quinto turno della Coppa Italia regionale per le ragazze di Veronica Valesi, impegnate domenica dalle 10.00 al campo di Rivabella di Rimini nella riviera romagnola.

Minirugby

Primo appuntamento casalingo stagionale per il minirugby bluceleste con l’Amatori Parma che domenica mattina ospiterà circa 300 giocatori dall’under 8 fino alla 12 per il concentramento regionale mentre l’under 6 sarà a Formigine per il festival regionale di categoria.

Under 14

Primo dei due weekend di riposo per i blucelesti dello Stark che comunque venerdì pomeriggio saranno impegnati in via Lago Verde in amichevole con la Rugby Parma.

Under 16 elite

Riprende in campionato under 16 con la selezione Rugby Parma / Amatori impegnata in casa nel derby contro Colorno degli ex Corradi, Orzenini e Morini. Calcio d’inizio domenica mattina al “Banchini” di via Lago Verde alle 11.00

Under 16 regionale

Quarta giornata di campionato anche per la selezione che partecipa al campionato regionale, impegnata domenica sempre alle 11.00 in trasferta contro la seconda squadra del Modena Rugby 1965.