RUGBY PARMA E ITALIANA ASSICURAZIONI DA VENT’ANNI IN META INSIEME

Storie di compagni di viaggio che ci aiutano nel percorso sportivo e formativo

Nei giorni scorsi Rugby Parma e Italiana Assicurazioni hanno spento le venti candeline del compleanno della loro partnership. Un compleanno importante per festeggiare un sodalizio nato da valori – coinvolgimento, partecipazione, spirito di squadra – comuni ad entrambe, ideali di fair play in cui entrambe si riconoscono e a cui si ispirano nelle proprie attività quotidiane.

“E’ per noi molto importante avere partner che credono nel nostro progetto, danno fiducia al nostro gruppo e condividono i valori del nostro sport.– con queste parole il Presidente di Rugby Parma Bernardo Borri ha salutato il rinnovato sodalizio – Avere al nostro fianco da vent’anni un compagno di viaggio come Italiana Assicurazioni rafforza in noi la consapevolezza di percorrere un cammino virtuoso e con importanti prospettive future. Da qualche anno ormai abbiamo deciso di investire tutti i nostri sforzi e le nostre risorse nella crescita dei giovani del nostro vivaio e stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Grazie all’aiuto dei nostri sostenitori e dei nostri volontari e alla fattiva collaborazione con l’amministrazione pubblica ci siamo posti degli ambiziosi obiettivi in vista di un altro importante compleanno: il 90° della Rugby Parma che cadrà nel 2021”.

“E’ con particolare orgoglio che saluto questa partnership che è più di una sponsorizzazione – ha aggiunto il Vice Presidente Maurizio Paterno – Il contributo che Italiana ci ha offerto negli anni ci ha permesso di investire tantissimo nel settore giovanile della nostra società, un settore che ci sta particolarmente a cuore e che ci sta dando grandi soddisfazioni con importanti risultati a livello non soltanto regionale, ma anche nazionale. Avere vicino Italiana è fondamentale perché le sponsorizzazioni costituiscono la principale fonte di sostentamento per una società come la nostra che non ha altre risorse se non le iscrizioni”.

“Ho scelto di essere qui oggi perché volevo vedere di persona questa che mi era stata dipinta come una realtà dinamica e mi ha fatto piacere constatare che in effetti è così – con queste parole si è espresso il Direttore Generale di Italiana Assicurazioni Roberto Laganà – Fa piacere vedere tanta passione intorno ad uno sport. Noi di Italiana crediamo in questa sponsorizzazione perché crediamo nei valori che questo sport rappresenta. Siamo anche convinti che la Rugby Parma abbia un forte impatto mediatico e l’investimento che abbiamo fatto in questi anni ha prodotto un ritorno anche per noi. Auspichiamo che questa società abbia la forza e la determinazione di raggiungere la meta che si è prefissa per il 2021”.

La conferenza stampa di presentazione della rinnovata partnership si è tenuta giovedì 14 marzo presso la sede della Rugby Parma, Museo “Silvio Bocchi”. Presenti tra gli altri, oltre a Roberto Laganà, Bernardo Borri e Maurizio Paterno, Carlo Cocco, responsabile Marketing e Formazione Italiana Assicurazioni, Andrea e Matteo Larini Agenti Assiparma, monomandataria per Parma e provincia Italiana Assicurazioni, Costinel Liviu Pascu e Gonzalo Martín Gutierrez, Coach Prima Squadra Rugby Parma,Samuele Pelagatti ed Emiliano Zanichelli, Capitano e Vice Capitano Prima Squadra Rugby Parma.

A fine conferenza, scambio di saluti con alcuni giocatori e componenti dello staff di Zebre Rugby, ospiti speciali della serata organizzata per i piccoli atleti under 10 gialloblù.