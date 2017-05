Nell’ultima trasferta stagionale l’Amatori Parma non riesce a violare il difficile campo di Cesena dove in questa stagione solo il Cus Perugia è riuscito a far bottino pieno contro il Romagna RFC. 34 a 20 il risultato finale e 5 a 4 per i romagnoli il computo delle mete con i blucelesti che pagano, a differenza della gara di 7 giorni fa a Moletolo, anche l’imprecisione dalla piazzola con uno zero nel tabellino alla voce delle trasformazioni, oltre a non aver saputo approfittare dell’inferiorità numerica del Romagna per quasi tutta la gara a causa del doppio cartellino ad un loro giocatore.

Grazie alle 4 mete di Ciasco, Balestrieri, Cantoni e Rossi, i blucelesti guadagnano il punto di bonus offensivo che però non basta ad evitare il sorpasso al settimo posto da parte del Florentia, vincente quest’oggi tra le mura amiche sul Viterbo. Ultima possibilità per raggiungere il settimo posto la vittoria sull’Arezzo domenica prossima per l’ultima gara di campionato con contemporanea sconfitta dei gigliati a Livorno.

Romagna RFC – Amatori Parma Rugby 34-20 (Pt 20-10)

Marcatori: Pt. 3’m tecnica Romagna tr Medri M., 8’m Ciasco, 19’m Balestrieri, 30’m Coppola, 31’m Di Franco, 40’cp Medri M.; St. 47’m Cantoni, 53’m Coppola tr Medri M., 72’m Villani tr Medri M., 76’m Rossi

Romagna RFC: Donati, Medri S, Caminati, Fiori, Di Franco, Medri M (33’ st Soldati), Onofri (33’ st Gallo), Baldassarri , Grassi (4’ st Villani), Magnani P, Buzzone (17’ st Bertoni), Sgarzi, Cossu S (8’ st Fantini A), Cossu E (33’ st Manuzi), Coppola (33’ st Bassi). All: Cavaglieri

Amatori Parma Rugby: Orsenigo (Gherri), Letizia, Carra, Balestrieri, Cantoni, Mordacci, Ciccarelli, Ciasco (35’ st Andrisano), Chiesi, Andreozzi, Rossi, Zanacca, Calì, Gatti (14’ st Saccò), Bertozzi (1’ st Visentin). Non entrati: Amin Fawzi, Corradi, Pietroni, All: Viappiani

Arbitro: Riccetti

Ammonito: 7’pt Magnani

Espulso: 18’pt Magnani

Punti conquistati in classifica: Romagna 5, Amatori Parma 1