Gentili colleghi e redazioni,

per agevolare il reciproco lavoro, sperando di fare cosa gradita, la

scrivente ha definito (in accordo con lo staff tecnico della FEMI-CZ

Rugby Rovigo Delta) un calendario fisso per i vostri interventi

settimanali per la Stagione 2017/18.

Vi chiedo gentilmente di rispettare tali linee-guida fin da subito e di

non esitare a contattarmi per avere maggiori delucidazioni.

_*TUTTI I LUNEDÌ E I MERCOLEDÌ, DALLE ORE 18*_

Possibilità di intervistare giocatori e/o componenti dello staff

tecnico. Le interviste potranno avvenire telefonicamente o allo Stadio

“Mario Battaglini” in sala video (a fianco della palestra).

I colleghi sono pregati di comunicare alla scrivente, _almeno 24 ore

prima tramite mail o sms_, chi desiderano intervistare così da poter

organizzare al meglio gli incontri e/o gli interventi telefonici ed

evitare così il più possibile ritardi o fraintendimenti.

_*TUTTI I LUNEDÌ, I MARTEDÌ E I MERCOLEDÌ, DALLE ORE 16*_

Possibilità per i fotografi di realizzare contenuti durante gli

allenamenti pomeridiani.

Con l’occasione vi trasmetto in allegato il *modulo da compilare per le

richieste di accredito stampa*, da utilizzare anche in vista delle

imminenti amichevoli pre-stagione.

Confidando nella vostra piena disponibilità e ringraziandovi

anticipatamente per la collaborazione, sono ad augurarvi buon lavoro.

