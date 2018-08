[nota per le redazioni] FEMI-CZ RRD: ACCREDITI PER L’AMICHEVOLE CON LA

POLONIA

Gentili colleghi e redazioni,

in vista della partita amichevole tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e la

Nazionale Polacca, in programma sabato 11 agosto alle ore 19:30 allo

Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo, sono a comunicarVi che a causa dei

lavori di ristrutturazione in viale Alfieri, _sarà aperta la sola

Tribuna EST “Quaglio” anche per la stampa_con accesso da viale della

Costituzione.

_*Le richieste di accredito per assistere alla partita dovranno

pervenire alla Segreteria della Rugby Rovigo Delta all’indirizzo

info@rugbyrovigodelta.it <mailto:info@rugbyrovigodelta.it> entro e non

oltre le ore 12 di venerdì 10 agosto. *_

Vi prego di _non inviare le richieste all’indirizzo da cui Vi scrivo_

poiché io sarò in ferie all’estero da domani, mercoledì 8 agosto

(rientrerò in ufficio il 20 agosto), e avrò accesso limitato alla posta

elettronica.

A tal proposito Vi comunico anche che, purtroppo, non potrò inviare

tabellino, cronaca e foto della partita in oggetto e mi scuso fin d’ora

per il disagio. Potrete fare comunque riferimento al team manager Luca

Gabban per le distinte pre-gara e all’head coach Umberto Casellato per

un commento al termine dell’amichevole.

RingraziandoVi per la collaborazione e la comprensione, Vi auguro buon

lavoro.

