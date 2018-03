Gentili colleghi e redazioni,

*lunedì 12 marzo p.v.*, a margine della conferenza stampa indetta dal

Comune alle ore 12:30 per la consegna delle chiavi della nuova palestra

e del museo (la convocazione di seguito alla presente mail), la Rugby

Rovigo Delta presenterà ufficialmente due importanti iniziative che

andranno in scena allo Stadio “Mario Battaglini” al termine della

corrente Stagione Sportiva: il primo *Camp estivo rossoblù* e il *Rovigo

Rugby Festival* all’interno del quale spicca /Rovigo 7s/, Torneo di

Seven internazionale.

Sperando in una vostra numerosa partecipazione, siamo a porgere cordiali

saluti.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta

——– Messaggio Inoltrato ——–

Oggetto: conferenza stampa lunedì 12 marzo allo stadio Battaglini

Data: Fri, 9 Mar 2018 11:16:18 +0100

Mittente: GASPEROTTO PAOLA <paola.gasperotto@comune.rovigo.it>

> Spett.li Redazioni,

> Gentili colleghi,

>

> *lunedì 12 marzo alle ore 12.30 allo stadio Battaglini*, si terrà una

> conferenza stampa con consegna delle chiavi della palestra e del Museo

> alla Rugby Rovigo.

> Saranno presenti il sindaco Massimo Bergamin, l’assessore allo Sport

> Luigi Paulon e i vertici della società.

>

> Siete invitati a partecipare

>

>

> Cordialmente

>

> Paola Gasperotto

> Ufficio Stampa

> Comune di Rovigo

> Tel. 0425/206102