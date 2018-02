[nota per le redazioni] RICHIESTA ACCREDITI STAMPA PER LA FINALE DI

TROFEO ECCELLENZA

Gentili colleghi e redazioni,

con la presente si comunica che per la Finale di Trofeo Eccellenza tra

Lafert San Donà e Fiamme Oro Rugby, in programma alle 15 di domenica 25

febbraio p.v. allo Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo, è possibile

accreditarsi inviando la propria richiesta allo scrivente Ufficio Stampa

(ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it) _entro e non oltre le ore 12 di

venerdì 23 febbraio_.

Nella domanda è necessario indicare:

*Nome*:

*Cognome*:

*Data di nascita*:

*Testata*:

*Numero tessera professionale*:

*Ruolo (giornalista, fotografo, operatore tv/**radio**)*:

*Per ulteriori informazioni*:

Alle richieste dei fotografi deve inoltre essere obbligatoriamente

allegata copia di un documento d’identità.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

