> Continua il momento negativo dell’Arca Gualerzi che subisce alla Cittadella del Rugby di Parma la seconda sconfitta consecutiva, abbandonando così definitivamente le residue speranze di raggiungere il secondo posto. 20 a 5 il risultato finale in favore di un Livorno in piena lotta per la promozione.

> Arca Gualerzi che non sfrutta come nella prima parte del campionato la versatilità dei propri trequarti contro una squadra, quella livornese, molto fisica nei punti d’incontro e superiore in touche con ben 5 rimesse laterali rubate nella prima frazione.

> Adesso due settimane di pausa per le festività pasquali prima del tour de force finale di 6 partite consecutive in altrettante settimane con i blu celesti che ospiteranno l’8 aprile il Bologna 1928

> Arca Gualerzi Amatori – Rugby Livorno 5 – 20(Pt 0 – 10)

> Marcatori: Pt. 27’m Tangredi tr Del Bubba, 39’cp Del Bubba; St. 47’m Stiaffini, 50’m Dondi, 68’m Cristiglio

> Arca Gualerzi Amatori Parma:Alberto Orsenigo;Dondi, Carra (cap.) (66’ Ciccarelli), Bianconi, Cantoni; Torri, Gherri; Balestrieri, Belli (41’ Chiesi) (72’ Corradi), Pedretti; Andreozzi, Scarica; Staibano, Gatti (53’ Ciasco), Calì (50’ Amin Fawzi). Non entrati: Minelle, Mezzadri. All.: Viappiani

> Rugby Livorno 1931: Stiaffini (49’ Cafaro); Cristiglio, Gigli, Del Bubba, Scapaticci (60’ Scapaticci); Squarcini, Contini; Merani, Gragnani (60’ Guidi), Bottari; Scrocco, Bertini (49’ Piras); Tangredi, Bufalini, Ciapparelli. Non entrati: Tichetti, Menicucci, Bitossi. All.: Zaccagna

> Arbitro: Enrico Dardani (Pd)

> Ammoniti: 9’ Stiaffini (Li

