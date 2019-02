L’Amatori Parma Rugby è lieta di annunciare l’arrivo in casa bluceleste dell’esperto Valerio Santillo, ala / estremo proveniente dal Capoterra e con all’attivo numerosi campionati di Eccellenza, Super 10 e Serie A.

Da poco a Parma per motivi di lavoro, Valerio ha scelto l’Amatori Parma con il duplice obiettivo di poter continuare a giocare e proseguire il percorso da allenatore iniziato da alcuni anni nel minirugby e settore giovanile.

Nato a Benevento nel 1983, Valerio è cresciuto in uno dei più floridi vivai del rugby italiano che a cavallo degli anni novanta e duemila ha dato numerosi giocatori alla nazionale italiana e a livello di club ha sempre disputato le fasi finali dei campionati giovanili, arrivando nel 2001/2002 a disputare una finale scudetto under 21 contro il Benetton Treviso.

Specialista in promozioni con ben 7 salti di categoria di cui 5 nel massimo campionato italiano e in bacheca 3 titoli di “Campione d’Italia di Serie A” con Capitolina, L’Aquila e I Medicei, nel suo curriculum vanta anche due World Cup e 2 Sei Nazioni under 20 con la nazionale dove ha percorso tutta la trafila delle giovanili fino ad accumulare 7 presenze con la nazionale A e una convocazione con la nazionale maggiore, oltre a numerosi tornei disputati con l’Italseven.

“Mi è sempre piaciuta Parma, sia per la qualità di vita che per quello che potrebbe offrirmi professionalmente, anche perché il focus ora è il lavoro. – le prime parole da blu celeste di Valerio Santillo – In tutto questo l’Amatori ha capito quello di cui avevo bisogno e si è messa a disposizione per quello che è nelle loro possibilità, e sono contento così.”

“L’ obiettivo è dare il mio contributo a questo gruppo, – prosegue Valerio – dare una mano ai giovani e trasmettergli un po’ di quella esperienza accumulata in questi anni. Le prime impressioni sono più che positive, sia per l’ambiente che per come sono stato accolto e inserito da subito dai ragazzi e dallo staff tecnico.”

“Accogliamo con piacere Valerio – dichiara il presidente Daniele Ragone – e siamo orgogliosi che al suo arrivo a Parma abbia scelto la nostra società. Siamo sicuri che oltre al contributo in campo possa mettere a disposizione del nostro settore giovanile la sua esperienza accumulata nel corso della sua carriera.”