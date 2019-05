Davanti ai 2500 spettatori che hanno riempito la tribuna principale

dello stadio “Lanfranchi”, l’Arca Gualerzi Amatori conquista il derby

battendo 13 a 10 i cugini della Rugby Parma, riportando a casa il Trofeo

del Ducato.

Come nella gara di andata lo scorso 13 gennaio al “Banchini”, è quindi

ancora un piazzato allo scadere a decidere il derby anche se questa

volta a sorridere sono i blucelesti che, dopo aver condotto la gara sin

dall’inizio grazie alle due mete nel primo tempo di Spagnoli e Tolaini

ed essersi fatti raggiungere a 25 minuti dalla fine da un piazzato di

Righi Riva, agguantano la vittoria con un calcio di Negrello

all’ottantesimo e naturalmente conquistano il Trofeo del Ducato, opera

dell’ex bluceleste Stefano Fedolfi, che fino al prossimo derby sarà

esposta nella Club House della Cittadella del Rugby.

Gara caratterizzata da numerosi errori da entrambe le parti

probabilmente a causa della pressione del derby e dell’emozione di

giocare davanti a tanti spettatori. Una Rugby Parma superiore in ischia

ordinata, un Amatori Parma che domina nelle rimesse laterali e 30

giocatori in campo che lottano per tutti gli ottanta minuti regalano

comunque ai presenti una bella giornata di sport che dimostra la

vitalità del rugby a Parma.

Rugby a Parma che non è solo seniores ma anche femminile con le mamme

della Rugby Parma che a squadre miste con le Amatori Girls e alcune

ragazze del Rugby Colorno si sono sfidate a touch in squadre miste prima

del derby per ricordare Rebecca Braglia e le under 12 di Amatori e Rugby

Parma che, dopo aver fatto il corridoio all’ingresso in campo delle

squadre, nel’intervallo si sono sfidate in campo.

*//*

*/Cronaca della gara/*

Calcio d’inizio con i blucelesti che partono all’attacco e dopo 4 minuti

vanno in meta con Spagnoli sull’out di sinistra dopo una cavalcata di

trenta metri finalizzando un’azione veloce dei trequarti. Sembra un

dominio dei padroni di casa ma alla ripresa del gioco la Rugby Parma

sale in cattedra mantenendo a lungo il possesso ma grazie ad un’ottima

ed ordinata difesa dei blucelesti non riesce a capitalizzare ed è anzi

l’Amatori che allunga con una meta di Tolaini, alla quinta segnatura

nelle ultime tre gare, a finalizzare una rolling maul sugli sviluppi di

una touche nei 22 degli ospiti.

La seconda metà del primo tempo è più equilibrata con numerosi errori da

parte di tutti e due i quindici in campo ma a 3 minuti dall’intervallo è

la Rugby Parma a segnare i primi suoi punti della partita con una meta

di Zanichelli che finalizza un’altra bella azione dei propri trequarti.

Nella ripresa cala il ritmo di gioco anche a causa dei numerosi fischi

dell’arbitro un po’ troppo fiscale e i due allenatori ricorrono alla

panchina mettendo in campo forze fresche. Al 74’ arriva il pareggio di

Righi Riva grazie ad un piazzato da posizione centrale ed è lo stesso

estremo gialloblu pochi minuti dopo che potrebbe mandare per la prima

volta in vantaggio i sui ma la punizione da posizione non difficile va a

lato dei pali. Quando mancano 20 minuti alla fine della partita arriva

il primo giallo della gara al bluceleste Masini per un placcaggio alto e

la Rugby Parma accelera ma ancora una volta la difesa dei ragazzi di De

Rossi è superlativa e anche con un uomo in meno l’Arca Gualerzi non

subisce punti. A 5 minuti dal termine è la Rugby Parma a trovarsi con un

uomo in meno con Adorni che viene ammonito per gioco pericoloso. A

questo punto l’Amatori si riversa in attacco e allo scadere subisce il

fallo da posizione centrale che Negrello non fallisce portando

nuovamente in vantaggio i padroni di casa. Sembra finita ma

inspiegabilmente l’arbitro concede 8 lunghissimi minuti di recupero dove

la Rugby Parma non riesce ad andare a segno ed anzi i blu celesti invece

di mantenere il possesso continuano a giocare sfiorando un’altra meta.

Al fischio finale esplodono i tifosi blucelesti e tutti corrono ad

abbracciare capitan Beppe Carra, che conclude dopo 23 anni la carriera

da giocatore dell’Amatori Parma con la vittoria nel derby. Dopo i

festeggiamenti di rito, i due presidenti Daniele Ragone e Bernardo Borri

premiano i migliori in campo di ciascuna squadra, Giusepppe Carra per

gli Amatori e Giangiacomo Slawitz per la Rugby Parma.

*//*

*//**/Il tabellino/*

*Arca Gualerzi Amatori vs Rugby Parma 13 – 10* (Pt 10 – 7)

/Marcatori: Pt 4’m Spagnoli (5-0), 20’m Tolaini (10-0), 37’m Zanichelli

tr Righi Riva (10-7); St 54’cp Righi Riva (10-10), 80’cp Negrello (13-10)*

*

*Arca Gualerzi Amatori: *Maghenzani; Spagnoli (79’ Tonelli), Carra

(Cap.), Masini, Dondi; Gherri (55’ Dodi), Negrello; Colombo, Cantoni,

Ciusa; Scarica (46’ Philip), Andreozzi (55’ Kouassi); Calì (50’

Visentin), Tolaini (50’ Saccò), Bertozzi (50’ Zanacca). All.: De Rossi

*Rugby Parma: *Righi Riva; Zanichelli, Rosi, Calabrese (60’ Massera),

Pelizza; Pelagatti S. (cap.) (80’ Bonserio), Guatelli (55’ Manganiello);

Bondioli (46’ Cavazzini), Slawitz, Busetto; Adorni, Benchea C. A; De

Rosa (66’ Cammi), Silvestri (75’ Strina), Zanetti (51’ Bersani). All.

Pascu e Gutierrez

Arbitro: Tommaso Battini (Bo)

Giudici di linea: Lorenzo Negro (Mo); Carmine Marrazzo (Bo)

Ammoniti: 61’ Masini (Amatori); 76’ Adorni (Rugby Parma)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 4; Rugby Parma 1

Spettatori: 2500 circa/