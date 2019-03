Terza sconfitta consecutiva per l’Arca Gualerzi, battuta nel 15° turno

di campionato allo “Stadio del Rugby” di Cesena dal Romagna RFC.

47 a 7 il risultato finale che non ammette repliche con i galletti

romagnoli che chiudono la pratica già nel primo tempo segnando 7 mete,

di cui 3 nel finale con i blu celesti in inferiorità numerica per il

giallo ad Alessio Calì, con un solo errore dalla piazzola di Gallo nelle

trasformazioni.

Come recita il punteggio romagnoli superiori in ogni fase di gioco e

l’Arca Gualerzi con i soliti problemi in mischia ma capaci nei secondi

quaranta minuti di tenere il passo dei padroni di casa e di segnare, in

apertura di ripresa, l’unica meta di giornata con Negrello.

Dopo la gara odierna due settimane di sosta per i blucelesti dove si

spera di recuperare alcuni infortunati per la trasferta di Bologna

contro il Reno.

*/tabellino/*

*Romagna RFC – Arca Gualerzi Amatori 47 – 7* (Pt 47 – 0)

Marcatori: Pt 10’m Fantini tr Gallo, 14’m Baldassarri tr Gallo, 20’m Di

Franco tr Gallo, 27’m Maroncelli tr Gallo, 35’m Maroncelli tr Gallo,

38’m Sgarzi, 41’m Onofri tr Gallo; St 48’m Negrello tr Negrello*

**Romagna RFC: *Donati (21’ Caminati); Di Franco, Fiori, Di Lena, Tauro;

Gallo, Onofri (12’ Maffi); Maroncelli, Baldassarri, Lamptey (41’

Scermino); Buzzone (61’ Dell’Amore), Sgarzi; Fantini (61’ Bertoni),

Manuzi (52’ Velato), Pirini (52’ Coppola). All: Luci

*Arca Gualerzi Amatori:* Tonelli; Spagnoli (57’ Carpi), Ciju, Masini,

Dondi; Torri (Cap.) (60’ Gherri), Negrello; Kouassi, Ciusa, Massaroli;

Sandri, Scarica; Visentin (41’ Armantini), Saccò (41’ Tolaini), Calì

(62’ Saccò). A disp: Mezzadri, Ciasco, Carra. All: De Rossi

Arbitro: Alberto Favaro (Ve)

Ammoniti: 35’ Calì (Amatori), 58’ Ciusa (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 0; Romagna 5