Non riesce la terza vittoria consecutiva all’Amatori Parma che viene sconfitto in trasferta dal Viterbo che accorcia così la classifica in coda portandosi a 5 punti dai blu celesti.

Scesi a Viterbo con soli 21 giocatori e con diverse assenze che hanno costretto Viappiani a modificare lo schema di gioco con Tolaini spostato in seconda linea, il rientrante Andreozzi e Gatti in terza e Letizia secondo centro, i blu celesti subiscono nella prima frazione il gioco dei laziali che vanno in vantaggio al quarto d’ora con una meta tecnica assegnata dall’arbitro per falli ripetuti allungando grazie ai calci di Menghini al 29’ e 35’ con gli Amatori in inferiorità numerica per il giallo a Tolaini. Nella ripresa cala il ritmo di gioco e i padroni di casa allungano ancora andando in meta dopo dieci minuti ma pronta è la reazione di Carra e compagni che vanno a segno di forza con Calì. L’Amatori prova a recuperare ma Viterbo non molla, a rendere ancora più difficile la rimonta arriva a 10 minuti dal termine il secondo cartellino giallo di giornata questa volta al giovane Gatti, allo scadere ancora un altro giallo questa volta però per i padroni di casa.

18 a 5 il punteggio finale con Viterbo che con questa vittoria rimane in corsa per la salvezza agganciando Jesi al decimo posto riavvicinando pericolosamente anche i blu celesti che hanno a questo punto soli 5 punti di vantaggio.

Union Rugby Viterbo – Amatori Rugby Parma 18 – 5 (pt 13-0)

Marcatori: Pt. 15’ m tecnica Viterbo tr M. Menghini, 29’cp M. Menghini, 35’cp M. Menghini; St. 50’m A. Menghini, 52’m Calì

Union Rugby Viterbo: Cecchetti; Nikil, Forti, Buda, Saccà; Menghini M., Menghini A.; Ceccarelli, Oguntimirin, Santucci; Mariottini, Capati; Raschi, Pompei, Baiocco. All.: Scorzosi

Amatori Parma: Torri; Cantoni, Letizia, Carra (cap), Pietroni (50’ Kouassi); Mordacci, Torelli; Bosco, Andreozzi, Gatti; Rossi, Tolaini (78’ Saccò); Calì, Saccó (50’ Belli), Bertozzi (73’ Visentin). Non entrati: Dallatomasina, Fava, Osei Bonsu. All.: Viappiani

Ammoniti: 26’ Tolaini, 70’ Gatti, 79’ giallo Viterbo

Arbitro: Francesco Di Febo

Punti conquistati in classifica: Viterbo 4; Amatori Parma 0