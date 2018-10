Colpo grosso per l’Arca Gualerzi che per il campionato di Serie B in

partenza il prossimo 14 ottobre potrà contare su *Francesco Masini*,

trequarti centro proveniente dal Reggio Emilia, ora Valorugby, con cui

ha disputato le ultime due stagioni nel massimo campionato italiano

dell’eccellenza.

Ventitreenne di Bologna dove ha iniziato a giocare nel minirugby nel

Castel San Pietro e successivamente nel Reno Bologna, Francesco

*ritorna* all’Amatori con cui ha già giocato in giovanile nell’*under

18* prima di trasferirsi a Reggio dove ha disputato gli ultimi quattro

campionati laureandosi nel 2015/2016 Campione d’Italia di Serie A,

conquistando la promozione nel massimo campionato italiano.

A dispetto delle giovane età, un rinforzo d’*esperienza* per l’Amatori

che si assicura un giocatore di categoria superiore in grado inoltre di

ricoprire tutti i ruoli della linea arretrata che può giocare

all’occorrenza anche come mediano d’*apertura*.

/“Sono contento di essere tornato all’Amatori, – /dichiara Francesco

Masini/– ho ritrovato un clima famigliare e tanti compagni con cui ho

già giocato. Ho deciso di ritornare a Parma per poter dedicare il giusto

tempo allo studio e ho trovato una società disponibile che mi ha messo

nelle condizioni per farlo. Un’altra motivazione è la possibilità di

ambire ad alla promozione, la squadra ha un ottimo potenziale e guidati

da Marco possiamo puntare ai primi posti in classifica”./

—

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

www.avast.com/antivirus