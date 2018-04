Ritorna finalmente alla vittoria l’Arca Gualerzi Amatori che con una prestazione maiuscola nel sempre ostico “Iacoboni” di Rieti batte con un netto 29 a 3 gli Arieti conquistando anche il punto di bonus offesivo che consente ai ragazzi di capitan Andreozzi di agganciare al quinto posto il Romagna RFC.

Pur con una formazione rimaneggiata e soli 18 giocatori a foglio gara superlativo il lavoro del pack bluceleste, dominante in mischia chiusa fino a quando, ad inizio secondo tempo, si sono giocate mischie no contest a causa degli infortuni degli uomini di prima linea dei padroni di casa. Superiorità bluceleste anche nelle fasi statiche con il dominio dei punti di incontro che hanno assicurato palloni di qualità per la linea arretrata.

Amatori Parma subito costretto ad inseguire con i padroni di casa in vantaggio dopo soli 3 minuti con un piazzato di Turetta ma la reazione è immediata e dopo un quarto d’ora arriva il pareggio direttamente dal piede di Giacomo Torri dalla piazzola e dopo dieci minuti, al 26° la prima meta in bluceleste di Bianconi per il vantaggio ospite. allo scadere allunga ancora l’Amatori con la meta di Balestrieri per il 15 a 3 che chiude la prima frazione. Nella ripresa prima linea Amatori sugli scudi con le mete di Alessio Calì dopo 5 minuti e a poco più di un quarto d’ora dal termine la meta del bonus offensivo del tallonatore Gatti con la trasformazione di Torri che chiude il tabellino sul 29 a 3.

Prossimo appuntamento per l’Amatori Parma domenica prossima sul neutro di Reggio Emilia contro il fanalino di coda Arezzo.

Arieti Rugby Rieti – Arca Gualerzi Amatori 3 – 29 (Pt 3 – 15)

Marcatori: Pt. 3’cp Turetta, 16’cp Torri, 26’m Bianconi, 40’m Balestrieri tr Torri; St. 45’m Calì tr Torri, 63’m Gatti tr Torri

Arieti Rugby Rieti: Menè (cap.); D. Pica, Gudini, Monicchi, Bozza; A. Turetta; S. Pica; Gentile, Angelucci, G. Carotti; Rossi, Angelucci; Liberati (38’ Toure) (Souley), F. Carotti (25’ Ameyaw), Amedei. Non entrati: Del Zoppo, Alunni, Pacifici, Baiocchi. All.: Giovannelli

Arca Gualerzi Amatori: Orsenigo; Bianconi, Maghenzani, Carra, Cantoni; Torri (60’ Torri), Mezzadri; Balestrieri, Belli, Scarica; Andreozzi (cap.), Rossi; Amin Fawzi (41’ Corradi), Gatti, Calì (65’ Staibano). All.: Viappiani

Arbitro: Francesco Paoletti (RM)

Punti conquistati in classifica: Arieti 0; Amatori Parma 5