Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

A NAPOLI IL SEMINARIO FORMATIVO DELL’AIR

Ultimi giorni per iscriversi all’evento del 23 marzo

Napoli – Arriva in Campania la terza tappa del tour formativo organizzato dall’Associazione Italiana Rugbysti in collaborazione con la Federazione

Italiana Rugby. Sabato 23 marzo presso il Villaggio del Rugby di Napoli, un panel di professionisti relazionerà ai dirigenti delle squadre della

Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia su tematiche inerenti aspetti amministrativi, contabili e gestionali delle A.S.D. e S.S.D.

Dopo i seminari di Roma e Parma, sarà dunque il turno di Napoli e del movimento ovale meridionale per cogliere l’opportunità di una giornata

formativa che si preannuncia ricca di spunti: “I seminari che stiamo organizzando, per dirigenti sportivi e giocatori a fine carriera, riteniamo

siano necessari per il nostro movimento anche alla luce della profonda evoluzione che è in atto nello sport” – dichiara l’Avv. Stefano Di

Salvatore, Presidente AIR – “La lunga strada che stiamo percorrendo oggi in tema di formazione viene da lontano ed è finalizzata a fornire ai

partecipanti una serie di argomenti pratici, con relatori di alta qualità, che difficilmente troviamo nel panorama della formazione sportiva. Dopo

l’elevata affluenza registrata nelle prime due tappe, auspico che anche Napoli sia un’edizione gratificante per noi che organizziamo i corsi

insieme alla KSC, e per coloro che presenzieranno”.

Scopo del seminario è illustrare agli operatori dei club come strutturare sistemi di norme, procedure e prassi operative nel loro vivere quotidiano.

Verranno affrontati temi mirati alla miglior gestione societaria, evitando sprechi ed allocando risorse finanziarie in modo efficiente per una

migliore programmazione e gestione dei servizi.

Con oltre novantamila tesserati e circa ottocento società affiliate, l’Associazione Italiana Rugbysti ha dato vita a quest’inedito percorso

itinerante che facendo tappa a Napoli ha coinvolto in toto il Comitato Regionale Campano nella fase organizzativa: “La scelta della Campania come

sede di riferimento anche per la Basilicata, la Calabria, il Molise e la Puglia può solo stimolare ulteriormente le società del territorio a

partecipare con estremo interesse alla giornata formativa” – commenta Fabrizio Senatore, Presidente del CR Campano – “Saremo lieti di ospitare

a Napoli i dirigenti del sud Italia per un momento di crescita e confronto collettivo. Il futuro del movimento rugbistico campano e non solo passa

necessariamente per l’innalzamento della qualità degli staff dirigenziali. Oggi è impensabile improvvisare e tentare di gestire le società

adattando figure non idonee in ruoli chiave per lo sviluppo. La formazione è una leva necessaria per acquisire confacenti competenze di management

sportivo ed il seminario organizzato con l’AIR mira a questo. Nell’interesse dei Club stiamo lavorando per incrementare i programmi di formazione

in regione ed i prossimi ambiti in cui vorremmo confrontarci con professionisti del settore e dirigenti federali sono la comunicazione e

l’impiantistica”.

Il programma di sabato 23 prevede otto interventi su tematiche mirate con inizio lavori alle ore 9 e chiusura prevista per le 18. In aula verranno

affrontati i seguenti temi: strategie aziendali (KSC), rapporti di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro), normativa antidoping (NADO Italia),

attività Guardia di Finanza, fondi europei per lo sport e attività di contrasto ad irregolarità (Nucleo Antifrode GdF), attività SIAE (Società

Italiana degli Autori ed Editori), norme impiantistica sportiva (CONI), gestione infortuni (AIR), defibrillatore (IRCOUNCIL).

Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 18 marzo: è possibile partecipare al corso gratuitamente inviando una mail a crcampano@federugby.it indicando

nome, cognome, indirizzo mail, recapito mobile e società d’appartenenza.

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

