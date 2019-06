Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

A NAPOLI LA COPPA ITALIA DI BEACH RUGBY

Napoli – Il tramonto del golfo di Napoli farà da cornice ai festeggiamenti dell’assegnazione della Coppa Italia di Beach Rugby sabato 8 giugno.

Sulla sabbia vulcanica di Bagnoli otto formazioni maschili e quattro femminili si contenderanno la terza edizione del trofeo, che garantirà di

diritto l’accesso al Master finale, il primo organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Rugby.

Approda nel capoluogo partenopeo l’edizione 2019 della Coppa Italia della modalità su sabbia del gioco dalla palla ovale, disciplina sempre più in

via di diffusione lungo la Penisola nei mesi estivi quando la stagione agonistica dei campionati a quindici e dei tornei a sette volge al termine.

Con una media presenze in costante crescita ed ormai vicina alle trecento unità, lo storico Lido Fortuna di Bagnoli attende quest’anno ancor più

appassionati e curiosi che assisteranno ad una giornata intensa di sfide dall’elevato agonismo. Spettacolo assicurato con gli scenografici tuffi in

meta, ed il contorno organizzativo fuori dall’arena di gioco non sarà da meno: “Siamo all’ottavo anno consecutivo che sulla piccola spiaggia

cittadina di fronte all’isolotto di Nisida portiamo un evento ormai divenuto happening attesissimo dall’intero quartiere e non solo” –

commenta Vincenzo Barra, organizzatore della manifestazione e referente della Federazione Italiana Rugby per il beach nel Sud Italia – “Siamo un

gruppo di ragazzi cresciuti tutti qui infatti ci definiamo un’organizzazione a chilometro zero che fa il possibile per dare lustro all’ormai ex

quartiere operaio cittadino. Tutti conoscono il nostro impegno quotidiano dell’Amatori Napoli al Villaggio del rugby nell’ex base NATO, dove

chiuderemo la tappa con una festa ed un dj set dalle ore 20”. Nel medesimo evento, verrà anche assegnato per l’ottava volta il trofeo intitolato

alla memoria di Antonio Caiazzo, rugbista partenopeo prematuramente scomparso nell’estate del 2012.

La formazione di casa dei Pirati di Nisida affronterà nel torneo maschile i The Rockets, freschi vincitori della seconda giornata del Trofeo Italiano

di Beach Rugby disputatasi ad Ostia, la storica compagine delle Sabbie Mobili, i BarBari, i Crazy Crabs, i Belli Dentro, i Crazy Rats ed i Belli De

Notte.

Nel torneo dedicato alle donne sono quattro le formazioni che lotteranno per la Coppa e per il conseguente accesso al Master femminile: All Bluff, Les

Pamelas, Spavalde e Sabbie Mobili.

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7663&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7663&key=73c32a8c32e6145abe94731525929aa3&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)