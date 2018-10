Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

AL VIA I CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI

Domenica partono i tornei U16 ed U18 Elite

Napoli – Dieci formazioni campane ed una molisana in Under 16, sei in Under 18 regionale con l’aggiunta di due compagini pugliesi ed altre due

formazioni di Under 18 Elite in un girone che tocca anche Abruzzo, Lazio e Sicilia. Questi i numeri dei tornei giovanili maschili della Campania che

tra domenica 7 e domenica 14 ottobre prendono il via per la stagione 2018-2019.

In Under 16 si parte quest’anno con una formula del torneo inedita: due gironi regionali preliminari che condurranno ad una seconda fase, suddivisa

su due livelli meritocratici. La squadra vincitrice del campionato accede al torneo interregionale denominato “Trofeo dei tre mari”, le restanti

proseguono con l’attività in una nuova fase regionale che darà alla prima classificata l’opportunità di contendersi il trofeo interregionale di

seconda fascia “Roberto Campagna”.

Nel girone A sono stati inseriti cinque Club: IV Circolo Benevento, Dragoni Sanniti, Normanni, US Benevento ed i molisani Hammers Campobasso. Gruppo B

invece a sei squadre con: Amatori Torre del Greco, CFC Pozzuoli, CLAN S. Maria Capua Vetere, Napoli Afragola, Partenope e Scampia.

Formula dei giorni all’italiana per le undici formazioni, con gare di sola andata che iniziano già questo fine settimana: le prime due classificate

di ciascun raggruppamento s’incroceranno poi in due semifinali a gara unica. Le vincenti si sfideranno in una finale che consentirà alla vincitrice

di qualificarsi direttamente al “Trofeo dei tre mari”, mentre la perdente tenterà nuovamente l’accesso disputando uno spareggio con una

società di un altro Comitato del centro-sud.

Domenica 7 parte anche il torneo Elite dedicato agli Under 18: due le compagini campane inserite nel girone meridionale composto in totale da dieci

squadre. Prima di affrontare impegnative trasferte in Abruzzo, Lazio e Sicilia, il Napoli Afragola e l’IVPC Benevento debutteranno nel torneo con un

derby sul sintetico del Villaggio del Rugby di Bagnoli che inizierà alle ore 12.

Tutto pronto anche per il campionato Under 18 regionale che partirà invece nel secondo fine settimana di ottobre, in concomitanza con i tornei di

Serie C1 e Serie C2 della Campania. Formula ordinaria per l’ultima categoria giovanile prima del passaggio in seniores: girone unico da otto squadre

per quattordici turni tra andata e ritorno con giornata conclusiva il 31 marzo 2019.

Amatori Torre del Greco, CLAN S. Maria Capua Vetere, Dragoni Sanniti, Partenope Napoli, Normanni, Vesuvio, Tigri Bari e Grande Salento sono le

formazioni che lotteranno per le ambite prime due posizioni: soltanto due infatti le compagini che accederanno alle finali interregionali incontrando

le prime due del raggruppamento siciliano e le prime quattro dei gironi Lazio-Abruzzo. In questa seconda fase ci sarà in palio il diritto di

disputare il campionato Elite 2019/2020 per la prima classificata, mentre la seconda potrà acquisirlo vincendo lo spareggio con la penultima del

torneo Elite in corso.

Clicca qui per caricare il Calendario Under 16 ( www.federugbycampania.it/under-16.html )

Clicca qui per caricare il Calendario Under 18 regionale ( www.federugbycampania.it/under-18.html )

Clicca qui per caricare il Calendario Under 18 Elite ( lazio.federugby.it/attachments/article/2866/Calendario%20U18_Andate%20e%20Ritorno.pdf )

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

