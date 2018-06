Rugby CS, condividi su:

AL VIA IL CONCORSO “RUGBY CAMPANIA FOTO CONTEST”

Napoli – Il Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Rugby lancia un concorso fotografico aperto a tutti gli appassionati della palla

ovale regionale.

Ci sarà tempo fino a venerdì 22 giugno per poter inviare fotografie riguardanti squadre, atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e tifosi dei Club

campani, e concorrere così nelle quattro categorie previste dal contest che daranno libero spazio alla creatività degli autori.

L’iniziativa mira a coinvolgere gli appassionati di fotografia digitale che seguono il rugby in regione, valorizzando per la prima volta l’impegno

di un numero sempre più crescente di persone che ogni fine settimana con dedizione ed impegno immortalano i più bei momenti di vita sportiva del

nostro territorio.

Quattro gli ambiti di concorso: gli scatti riguardanti azioni di gioco e gesti tecnici saranno raggruppati nella categoria “GIOCO”, le fotografie

che ritraggono volti, dettagli o momenti di aggregazione gareggeranno per il premio “EMOZIONALE”, dedicata ai più piccoli invece la categoria

“MINIRUGBY”, ed infine “ARTWORK” sarà la sfida tra gli elaborati fotografici ritoccati graficamente.

Non vi sono vincoli di partecipazione: tutti potranno infatti concorrere liberamente al contest inviando le foto e trasmettendo la scheda

d’iscrizione a mezzo mail all’indirizzo crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it ) entro le ore 12:00 del 22 giugno 2018.

Per dare massima diffusione al concorso, gli scatti verranno votati pubblicamente sulla pagina Facebook del Comitato Campano a partire dal prossimo 25

giugno. L’autore di ciascuna delle quattro categorie in gara che riceverà maggiori voti entro le ore 9:00 del 9 luglio risulterà il vincitore del

contest.

Per maggiori dettagli s’invita a consultare il regolamento del concorso, pubblicato sul sito del CR Campano www.federugbycampania.it (

www.federugbycampania.it ).

RIEPILOGO TEMPISTICHE “RUGBY CAMPANIA FOTO CONTEST 2018”:

– TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE = ore 12:00 del 22/06/2018

– APERTURA VOTAZIONI = 25/06/2018

– CHIUSURA VOTAZIONI = ore 9:00 del 9 luglio 2018

