Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

ASSEGNATO IL PREMIO RESPONSABILITÀ SOCIALE

Vince il progetto promosso da Arechi, Normanni e Sacro Cuore Pompei

Napoli – “Facciamo breccia” è il progetto di Responsabilità Sociale che il Consiglio Regionale ha inteso premiare per la stagione sportiva

2017/2018. Promosso da Arechi, Normanni e Sacro Cuore Pompei, l’iniziativa ha coinvolto i tre sodalizi in attività di supporto psico-motorio per

bambini affetti da autismo.

Dieci in totale i progetti presentati in Comitato, a rappresentare soltanto una piccola parte della moltitudine d’iniziative che vengono messe in

pratica annualmente in regione grazie alla volontà dei Club campani.

In concorso sono state valutate le iniziative di: Amatori Torre Del Greco con il “Progetto Terzo Tempo” incentrato sull’alimentazione e la lotta

all’obesità infantile; CLAN Santa Maria Capua Vetere con l’attività ludico ricreativa motoria finalizzata al rugby riservata a portatori di

handicap grave di tipo autistico fino ai 18 anni; Draghi Telese con la raccolta libri a favore dei Briganti di Librino; Dragoni Sanniti di San Giorgio

del Sannio con la tombolata di beneficenza per la raccolta fondi a favore di Telethon; Hammers Campobasso con il progetto “Sicuramente Arte” per

favorire l’integrazione di minori stranieri nel club; Partenope Junior che ha realizzato un campo di rugby nel quartiere di Barra a Napoli;

Spartacus Social Club con l’iniziativa europea “Placchiamo il bullismo – Let’s tackle bulliysm” realizzata nell’ambito di Erasmus+; Rugby

Vesuvio con l’evento “Il sangue del Vesuvio” in cui atleti e dirigenti hanno donato sangue; e Zona Orientale Rugby Popolare Salerno con il

progetto d’integrazione già premiato dal CONI “Mischia le diversità, placca il razzismo!”.

L’iniziativa vincitrice consta fondamentalmente nella pratica di attività motorie legate al gioco del rugby per i ragazzi e le ragazze del Centro

“Facciamo Breccia” di Salerno, facente capo all’associazione nazionale “Una Breccia nel muro”.

Grazie alla sinergia nata tra l’Arechi, la franchigia salernitana dei Normanni ed il club di stanza a Pompei, si è potuto realizzare un progetto di

inclusione destinato a bambini speciali che sin dal primo giorno hanno reso entusiasti tutti gli operatori coinvolti.

“Abbiamo sempre creduto nel progetto e nella sua significativa finalità” – esordisce Roberto Manzo, Presidente degli Arechi di Salerno –

“L’autismo purtroppo per i più giovani equivale ad una forma di esclusione dalla società, mentre il rugby è inclusione, aggregazione,

partecipazione. Siamo felici per questo riconoscimento, che premia tutti i volontari, le educatrici e gli educatori coinvolti ed intendo ringraziarli

di cuore per quello che hanno fatto, così come ringrazio il nostro factotum Vittorio Cicalese che si è schierato in prima linea per portare a

compimento la nostra iniziativa”.

L’associazione, grazie alla sede centrale su Roma, aveva già maturato diverse esperienze molto positive con la Primavera Rugby, e pertanto ha

provato a realizzare un percorso similare su Salerno, coinvolgendo tecnici ed educatori dei tre club. Tutto nasce grazie ad un piccolo atleta del

Rugby Perugia che frequenta la sede salernitana dell’associazione: dati gli ottimi e stretti rapporti tra la realtà umbra ed il Sacro Cuore Pompei,

si è inteso strutturare un progetto che ad oggi ha coinvolto anche bambini provenienti da Campania, Puglia e Basilicata. L’esito del percorso

svolto da parte dei piccoli atleti, come riferito dagli educatori e dai genitori, ha mostrato notevoli miglioramenti nell’approccio psico-fisico

quotidiano.

Gennaro Cozzolino, Presidente del Sacro Cuore Pompei, commenta entusiasta: “Abbiamo fatto breccia sul serio. L’idea, il progetto, l’impegno, i

risultati: tutto ciò è stato davvero emozionante per noi, giorno dopo giorno mi ha segnato personalmente come esperienza di vita. Vedere i bambini

prendere confidenza con l’ovale per la prima volta è stato un momento molto educativo anzitutto per noi. Sono queste le cose belle che ci danno

linfa e nuovi stimoli per continuare”.

Altro aspetto partecipativo rilevante è stato il coinvolgimento in prima persona degli atleti Under 18 ed Under 16 della franchigia dei Normanni

presieduta da Lucio Radetich, il quale ha inteso impiegare i ragazzi nel ruolo di educatori. Data l’esperienza estremamente positiva, diversi

giocatori intraprenderanno un percorso formativo professionale per continuare ad operare nel settore.

I responsabili di Club del progetto riceveranno la targa premio domani, sabato 14 luglio, in occasione dell’Assemblea Regionale Ordinaria che si

terrà a Napoli presso il palazzo CONI regionale in via Alessandro Longo 46/E. Il Presidente di Comitato Fabrizio Senatore premierà anche i primi

quattro vincitori del Rugby Campania Foto Contest, conclusosi lo scorso lunedì 9 luglio.

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

