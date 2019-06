Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

CASTEL VOLTURNO OSPITA IL BEACH RUGBY

Napoli – È la seconda tappa del Trofeo Italiano Beach Rugby che si disputa in Campania in questa stagione, l’ottava del circuito nazionale, la

quinta dell’ “A’Nziria Beach Rugby – trofeo Zeus”. Tutto pronto a Castel Volturno per un lungo weekend di sole, mare e divertimento

all’insegna della palla ovale in versione estiva che inizierà nella mattinata di sabato 29 giugno per concludersi dopo il tramonto di domenica 30.

Location confermata anche quest’anno: la chiara sabbia casertana del Lido Bernardino ospiterà centina di rugbisti nella consueta atmosfera briosa

che caratterizza l’evento organizzato dal dirigente della Partenope Rugby Edgardo Palazzi: “Nella sola scorsa edizione abbiamo registrato la

presenza di circa duecento persone tra atleti ed addetti ai lavori nella giornata competitiva, ed oltre un centinaio nella giornata promozionale. La

scelta di aggiungere un secondo giorno esclusivamente dedicato al beach rugby promozionale per seniores e minirugby, nasce dall’esigenza di

soddisfare la sempre maggiore richiesta di rugby nell’off-season e garantire dunque nel medio lungo periodo continuità all’attività competitiva.

È la terza stagione che proponiamo la giornata aggiuntiva ed i riscontri sono sempre positivi”.

Il programma dell’evento di Castel Volturno prevede sabato 29 giugno la tappa del Trofeo Italiano di Beach Rugby seniores per le categorie maschili

e femminili, mentre appunto domenica 30 spazio al minirugby ed alle gare juniores maschili e femminili.

Confermata sabato la presenza dei padroni di casa dei Ghost, vicini alla Partenope Rugby, e dei Pirati di Nisida, legati all’Amatori Napoli e

freschi vincitori della scorsa tappa di Bari: “Puntiamo ad avere tra le sei e le otto formazioni in campo per il torneo maschile ed un girone da tre

per la manifestazione femminile” – conclude Palazzi – “Così facendo resteremmo in linea con la passata stagione nonostante la concomitanza di

altre due tappe in calendario nazionale. La seconda giornata poi ci consentirà anzitutto di accogliere il maggior numero di amatori ed appassionati,

ma anche di testare la nostra macchina organizzativa in vista di futuri eventi non soltanto di richiamo nazionale”.

Sabato si giocherà infatti anche a Caorle in provincia di Venezia e sull’Isola d’Elba registrando così la seconda tappa dell’anno con il

maggior numero di eventi organizzati in contemporanea per le qualificazioni al master finale del Trofeo Italiano di Beach Rugby che si disputerà ad

Alba Adriatica il 20 luglio.

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

