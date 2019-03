Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

CONCLUSO CON SUCCESSO IL SEMINARIO AIR

Napoli – Nove ore di interventi, otto relatori, quarantanove partecipanti, un unico scopo: la formazione dei dirigenti delle società di rugby.

Questa in sintesi la giornata formativa di oggi sabato 23 marzo che si è tenuta a Napoli presso il Villaggio del Rugby di Bagnoli organizzata

dall’Associazione Italiana Rugbysti in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, coordinata dal Comitato Regionale Campano FIR ed ospitata

dall’Amatori Napoli Rugby.

Una sala gremita ha seguito con estremo interesse e grande partecipazione tutti i singoli interventi, a testimonianza dell’elevata sensibilità del

territorio a tematiche formative di diretto interesse dei Club in un’ottica di sviluppo manageriale.

Nel seminario sugli aspetti amministrativi, contabili e gestionali delle A.S.D. e S.S.D. sono intervenuti in aula susseguendosi con un’alternanza

regolare tra relatori e domande dei partecipanti: Filippo Lupi Presidente KSC che ha relazionato su “ASD e SSD: strategie aziendali, dalla gestione

all’innovazione”; Alberto Lucantoni della Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi del CONI che è intervenuto sulle “Norme

di riferimento per gli impianti sportivi”; Andrea Scapigliati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma che ha analizzato “La presenza

del defibrillatore: chi, come, dove e quando”; Michele Signorini della NADO Italia che ha approfondito “La normativa anti-doping”; il Capitano

Patrizio Fontanella del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che ha coinvolto la platea su “L’attività della

GdF nei confronti delle ASD/SSD”; l’Ispettore Antonio Pantè del Nucleo Antifrode GdF presso la PCM che ha focalizzato il suo intervento su “I

fondi europei per lo sport e le attività di contrasto a frodi e irregolarità”; Stefano Di Salvatore Presidente AIR che ha approfondito “La

denuncia e la gestione di un infortunio sportivo alla luce della privacy dopo il 25 maggio 2018”; Carlo Iovino e Valeria Brancato dell’Ispettorato

Lavoro di Napoli Direzione Territoriale Napoli intervenuti su “I rapporti di lavoro nelle ASD e nelle SSD”; e Raniero Carota dell’Ufficio SIAE

di Napoli che ha concluso i lavori con “Le attività della SIAE in relazione alle ASD/SSD”.

“Giornate come questa sono la cartina al tornasole dello status del nostro movimento: le Società hanno necessità di essere guidate e formate in

ambito di management sportivo, e l’affluenza registrata lo conferma” – dichiara il Presidente FIR Campania Fabrizio Senatore – “Ringrazio

AIR in persona del Presidente Stefano Di Salvatore e tutti i relatori per la qualità degli interventi e per il taglio estremamente pratico delle

relazioni, che rappresentano momenti di crescita per i nostri dirigenti. L’attenta partecipazione della platea è il miglior riscontro della

validità dell’iniziativa e ci stimola per continuare a lavorare in questa direzione”.

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

