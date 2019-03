Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

FIR CAMPANIA IN CAMPO CON TENNIS & FRIENDS

Appuntamento con la prevenzione sul lungomare Caracciolo dal 12 al 14 aprile

Napoli – Il Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Rugby annuncia la propria adesione all’evento Tennis & Friends che si terrà a

Napoli sul Lungomare Caracciolo venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile. Tre giorni di prevenzione e sport nel Villaggio della Salute pronto ad

accogliere migliaia di partecipanti che potranno portare i propri figli e nipoti a provare l’emozione dei fondamentali tecnici del rugby.

“In questi anni stiamo costruendo una forte identità sociale grazie alle molteplici iniziative attuate sul territorio dai nostri Club” –

dichiara il Presidente FIR Campania Fabrizio Senatore – “Procediamo a grandi passi in questa direzione e l’adesione a Tennis & Friends è per

noi un nuovo step di assoluta rilevanza. Faremo il possibile per rendere ancora più appetibile una manifestazione unica nel suo genere”.

La palla ovale sarà protagonista sul lungomare partenopeo soprattutto nella prima giornata del weekend: saranno infatti centinaia gli studenti che

venerdì 12 aprile affolleranno il Villaggio della Salute pronti a cimentarsi in attività fisica ed esercizi per principianti propedeutici al gioco

del rugby. Tecnici federali guideranno i più giovani ad approcciarsi alla nostra disciplina per far provare loro l’emozione di schiacciare per la

prima volta la palla in meta.

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

