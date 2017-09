Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

IL CONSIGLIERE FIR ZANANDREA IN VISITA IN CAMPANIA

Napoli – Il Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Rugby Zeno Zanandrea ha incontrato il Presidente del Comitato Regionale Campano

Fabrizio Senatore nel pomeriggio di quest’oggi, mercoledì 20 ottobre.

Motivo di fondo della riunione, tenutasi a Salerno presso lo studio professionale del Presidente della FIR Campania, la programmazione delle attività

di beach rugby e di touch rugby in regione, al fine di coordinare il lavoro sul territorio armonizzandolo con il redigendo calendario nazionale.

L’incontro ha riunito allo stesso tavolo i vertici del movimento regionale ed il consigliere federale con delega allo sviluppo per le attività di

beach e touch rugby, nonché membro del Comitato Esecutivo di Rugby Europe, la federazione ovale continentale. Presenti a Salerno anche il Vice

Presidente del C.R. Campano Ugo Silvestri, il Responsabile FIR per lo sviluppo del rugby del sud Italia Gino Donatiello, il Presidente della CTR

Giancarlo Melillo, Leonardo Cerino della Commissione Organizzatrice Gare, Vincenzo Barra in qualità di referente del beach rugby e Massimo Santucci

coordinatore del touch rugby.

Proficuo l’incontro secondo Senatore: “La visita di Zanandrea ha testimoniato per l’ennesima volta la presenza della FIR sul nostro territorio,

mostrando interesse per lo sviluppo del movimento campano a 360 gradi. Si è discusso principalmente di una calendarizzazione delle attività del

beach rugby in regione, a completamento delle tappe nazionali: una serie di iniziative rivolte ai più giovani che completino l’offerta della

modalità su spiaggia del nostro sport”. Più lungimirante invece il progetto della versione touch del rugby: “Sono al vaglio momenti di

formazione mirati per i tecnici delle Società” – conclude Senatore – “Questa versione della disciplina consente di avvicinare molti neofiti

di tutte le età, ed i Club saranno stimolati nel coinvolgere il proprio contorno a partire dai genitori degli atleti più piccoli in modo da

avvicinare sempre più persone alla palla ovale”.

