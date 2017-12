Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

IL CT DELLA NAZIONALE FEMMINILE MERCOLEDÌ A NAPOLI

Coah Di Giandomenico guiderà un allenamento congiunto

Napoli – Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile Andrea Di Giandomenico, dirigerà un allenamento congiunto tra le formazioni

dell’Amatori Torre del Greco e dell’Old Napoli presso il Villaggio del Rugby mercoledì 6 dicembre alle ore 20.

Le atlete dei due club che partecipano al campionato di Serie A Femminile, per l’occasione a ranghi misti, avranno l’onore di essere guidate per

una sera dall’allenatore che da pochi mesi ha concluso l’avventura mondiale in Irlanda con le Azzurre. Una visita che da un lato testimonia il

sempre maggior interesse verso il movimento rugbistico femminile campano, dall’altro mira a testare lo stato di salute delle ragazze appartenenti

alle due compagini in vista del Sei Nazioni di categoria ormai alle porte.

“Con questa visita si conclude per il 2017 un ciclo di incontri che hanno portato i due tecnici della Nazionale Femminile a contatto con molte

realtà, soprattutto con quelle più recenti” – a commentare è Maria Cristina Tonna, Coordinatrice Attività Femminile della Federazione Italiana

Rugby – “La visita di Andrea a Napoli è un segnale di vicinanza e sostegno che vogliamo dare alle Società che lavorano anche nel settore

femminile. Vuole essere uno stimolo alle ragazze e ai loro tecnici, un momento di confronto con chi tutti i giorni lavora sui campi, una verifica

capillare dello stato di salute del nostro movimento. Il lavoro di formazione di una giocatrice è lungo e ci vuole dedizione e pazienza; sono certa

che tutti i presenti trarranno ispirazione per il proseguo del loro lavoro”.

Anche se il coach delle Azzurre non è nuovo alle visite presso i club, per Napoli si tratta di una primissima volta, evidenziata inoltre dal fatto

che le protagoniste saranno le atlete delle due compagini che rappresentano la massima espressione del rugby al femminile in Campania.

La serata sarà occasione di crescita per l’intero movimento regionale: infatti il CT incontrerà personalmente tutti i tecnici del settore in una

riunione che si terrà alle ore 17:30, prima di scendere in campo alle 18:30 per guidare una seduta di allenamento dedicata alle atlete under 14 ed

under 16 della Campania che giungeranno a Napoli per l’occasione.

Entusiasta il Presidente del Comitato Fabrizio Senatore per la visita in regione del CT azzurro: “Ricevere il coach della Nazionale Femminile è

un’ottima occasione per le giovani rugbiste campane. Potranno vivere un’esperienza di alto livello e sentirsi sempre più partecipi della crescita

del rugby femminile in Campania. Avere due club che partecipano alla serie A ed un numero sempre maggiore di formazioni che partecipano alla Coppa

Italia, è frutto della buona attività di reclutamento messa in pratica dalle società. La visita del CT” – conclude Senatore – “Continuerà

ad instillare qualità nei percorsi di formazione delle nostre giovani atlete. L’auspicio è che il loro entusiasmo possa contagiare così

positivamente Di Giandomenico, da indurlo a moltiplicare gli interventi sul nostro territorio”.

Si prospetta dunque una serata importante per il movimento rugbistico regionale, che nel caso specifico varrà anche da cartina al tornasole per

valutare l’esito dei messaggi trasmessi dalla Federazione agli enti periferici in ambito non solamente tecnico per ciò che concerne la palla ovale

in rosa.

NOTA: in allegato foto di libero utilizzo / ph. cr. FIR-fotosportit

)