Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

IL PRESIDENTE GAVAZZI IN VISITA A NAPOLI

Napoli – Il Presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi, sarà a Napoli sabato 1 giugno per incontrare i Club della regione

Campania.

La visita del massimo dirigente del movimento ovale nazionale è inserita in una fitta agenda di meeting che sta portando il vertice federale a

contatto con il territorio da diverse settimane.

Gavazzi sarà accolto alle ore 11 dal Presidente del Comitato Regionale della Campania Fabrizio Senatore nella sede regionale del CONI Campania sita

al Vomero in via Alessandro Longo 46/E. Con esso, a fare gli onori di casa, il Vice Presidente FIR Campania Ugo Silvestri e l’intero Consiglio

Regionale composto dai Sigg. Leonardo Cerino, Pasquale De Dilectis, Gabriele Gargano, Luigi Maio, Giovanni Melillo e Sebastiano Zeoli.

Prenderanno parte all’incontro le Società della Campania, che avranno modo di potersi confrontare con il Presidente Federale prima del consueto

appuntamento di fine stagione riservato all’Assemblea Regionale Ordinaria che si terrà come di consueto nei prossimi mesi estivi.

