Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

IN CAMPANIA E’ L’ORA DEL RUGBY

Sabato un’inedita festa sincronica inaugura la stagione

Napoli – Il movimento ovale regionale scende in piazza, e lo fa contemporaneamente alla stessa ora in tutte le città, tra la gente. Le Società

rugbistiche della Campania si sono date appuntamento per sabato 23 settembre alle ore 17, ognuna in un luogo simbolo della propria città per

promuovere il gioco del rugby.

Questa la novità che inaugura la stagione 2017/2018: una grande festa della palla ovale regionale vissuta in strada, con famiglie ed amici, per dare

l’avvio all’anno sportivo in maniera del tutto inedita. Difatti ogni Club svolgerà un’azione specifica sul territorio di riferimento,

pubblicizzando le proprie attività ed invogliando i più piccoli a provare il nostro sport.

La sincronia dell’evento è il tratto distintivo de “L’ora del rugby”: un flash mob alle 17 in punto attirerà l’attenzione dei passanti,

che verranno coinvolti in simulazioni di mischie e touche, mentre i più curiosi potranno partecipare ad attività inclusive di minirugby, touch rugby

e tag rugby. Ma non solo: molti saranno i giocatori delle seniores che saranno a contatto con il pubblico ed in alcuni casi ci sarà anche un terzo

tempo speciale per tutti i partecipanti.

Per la prima volta invece che scendere in campo, le Società del rugby campano saranno impegnate contemporaneamente fuori dal rettangolo di gioco, per

promuovere i valori intrinseci della disciplina e per portare la palla ovale tra la gente.

Questo il programma dell’evento sincronico:

– NAPOLI, piazza Poderico (anteprima evento con dimostrazioni e animazione dalle ore 10 alle 13) – organizzato da Partenope Rugby Junior;

– BOSCOTRECASE (Na), piazza Sant’Anna (attività ludiche, animazione e tag rugby dalle ore 17) – organizzato da Amatori Rugby Torre del Greco;

– AFRAGOLA (Na), angolo viale San Francesco/via Milano (musica, giochi e dimostrazioni di minirugby e rugby femminile dalle ore 17) – organizzato

dal Rugby Afragola;

– ARIANO IRPINO (Av), piazza Plebiscito (dimostrazioni inclusive, giochi con il pubblico ed aperitivo dalle ore 17) – organizzato dall’Ariano

Rugby;

– BATTIPAGLIA (Sa), piazza Amendola (flash mob, dimostrazioni di minirugby e giochi inclusivi con il pubblico dalle ore 17) – organizzato dal Rugby

Club Battipaglia;

– CASALNUOVO (Na), piazza Siani (animazione e minirugby dalle ore 17 alle 18) – organizzato da Rugby Vesuvio;

– POMPEI (Na), piazza Immacolata (intrattenimento e giochi con la palla dalle ore 17 alle 19) – organizzato dal Sacro Cuore Pompei Rugby;

– POZZUOLI, esterno solfatara vulcano (commemorazione eventi del 12/09 alle ore 16), Piazza della Repubblica (flash mob ore 17), lungomare “S.

Pertini” (dimostrazioni e attività ludiche dalle 17:30) – organizzato da Campi Flegrei Club Pozzuoli Rugby;

– SALERNO, piazza San Gaetano (minirugby, intrattenimento, animazione e merenda per i più piccoli dalle ore 17 alle 19) – organizzato dall’Arechi

Rugby;

– SALERNO, parco del Mercatello (allenamento inclusivo aperto al pubblico per tutte le età dalle ore 17) – organizzato dalla Zona Orientale Rugby

Popolare Salerno;

– SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn), location in via di definizione (flash mob ore 17) – organizzato dai Dragoni Sanniti Rugby;

– SANTA MARIA CAPUA VETERE (Ce), piazza Bovio e Corso de Carolis (dimostrazioni di minirugby e giochi con il pubblico dalle ore 17) – organizzato da

Rugby CLAN S. Maria Capua Vetere e Bufalotti Rugby;

– SARNO (Sa), location in via di definizione (flash mob ore 17) – organizzato dai Cavalieri Polisportiva Sarnese Rugby.

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=6688&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=6688&key=7ff0a62e709fd709694788d0f3e57118&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)