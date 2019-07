Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

INIZIATO IL RADUNO DELL’ITALSEVEN UNIVERSITARIA MASCHILE

Napoli – Si è tenuto nel pomeriggio di oggi lunedì 1 luglio l’allenamento che ha aperto il raduno della Nazionale Italiana Universitaria Seven

Maschile.

Agli ordini di coach Andy Vilk, i dodici studenti azzurri hanno avuto modo di prendere confidenza con il manto sintetico del Villaggio del Rugby,

unico campo di gara nella tre giorni agonistica che prenderà il via al mattino di venerdì 5 per concludersi con la finalissima per la medaglio

d’oro nella serata di domenica 7.

“Affronteremo le tre gare del girone di qualificazione giocando secondo i nostri principi, senza farci condizionare dagli avversari” – commenta

il tecnico azzurro al termine della sessione – “Stiamo focalizzando l’attenzione sul nostro gioco in quanto è difficile creare delle

aspettative sulle altre nazionali: conosciamo un po’ la Francia perché incontrata più volte ultimamente e che dispone di una rosa ampia; il Giappone

è arrivato in Italia molto presto per adeguarsi al clima e prepararsi al meglio fisicamente mentre il Canada sarà un’incognita”.

Conclusa la seduta, la delegazione azzurra ha raggiunto il Villaggio Atleti di Napoli, unico nel suo genere, adibito al porto con gli alloggi ubicati

su due navi da crociera: “Per i ragazzi Napoli 2019 sarà un’esperienza unica” – continua Vilk – “Vivranno da vicino una manifestazione

multidisciplinare che sono certò consentirà loro di arricchire la visione personale dello sport internazionale dato che non accade tutti i giorni di

prendere parte ad un evento di questa caratura”.

Guidati dal capitano Luca Zini, studente dell’Università di Padova, il gruppo ha potuto visitare la struttura partenopea già pronta per le gare

del weekend. Allestita per l’occasione una tribuna rimovibile da duemila posti, che impreziosisce l’impianto immerso in un contesto architettonico

inusuale gestito fino a pochi anni fa dai corpi militari internazionali della NATO ed ora affidato all’Amatori Napoli: “Giochiamo in casa e questo

deve darci la carica giusta per affrontare ogni singola gara con determinazione” – chiude l’allenatore della nazionale universitaria maschile

– “Siamo stati già diverse volte nel napoletano quest’anno e qui si respira un’energia speciale: oggi abbiamo avuto soltanto un piccolo

assaggio di quello che accadrà nel fine settimana quindi non vediamo l’ora di prendere parte al torneo con il massimo dell’entusiasmo”.

Questo il programma gare della Nazionale Italiana Universitaria Seven Maschile:

– Venerdì 5 luglio – ore 10:00 – Giappone v Italia

– Venerdì 5 luglio – ore 18:20 – Francia v Italia

– Sabato 6 luglio – ore 10:58 – Italia v Canada

