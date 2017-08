Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

UTILIZZO NUOVO LOGO COMITATO REGIONALE CAMPANO F.I.R.

La presente nota non è da intendersi ai fini della pubblicazione

Gentili colleghi,

la presente per informarVi che a partire da ieri, martedì 1 Agosto 2017, è entrato in vigore il nuovo logo del Comitato Regionale Campano della

Federazione Italiana Rugby.

Pertanto si invita all’abolizione del precedente logotipo, ed alla contestuale sostituzione con il nuovo, che trovate in allegato per Vs libero

utilizzo al fine di migliorare le comunicazioni che riguardano il nostro movimento.

Ringrazio per la sicura collaborazione augurando a tutti buon lavoro.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=6590&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=6590&key=762e2a4a6be81459cc4c697f291d65b7&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)