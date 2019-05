Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

PARTE LA COPPA CAMPANIA SEVEN 2019

Napoli – Inizia domenica 19 maggio la Coppa Campania Seven 2019 con la prima tappa che si svolgerà all’Arena “Pietro Mennea” di Ariano

Irpino. Quattro le date in programma, che copriranno tutto il mese di maggio con la tappa conclusiva il 9 giugno.

Nato per sviluppare in regione la disciplina in versione “seven-a-side”, il torneo giunge alla sua quinta edizione. Anche quest’anno, in base

alle adesioni dei Club, è stata data la possibilità di partecipare con le formazioni Seniores, Under 18 ed Under 16 maschili.

“Il Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Rugby propone anche per la stagione 2018/2019 una programmazione dedicata alla pratica del

Rugby Seven nella finestra solitamente inattiva tra la la fine dei campionati e la chiusura di stagione” – commenta Edgardo Palazzi, delegato al

rugby a sette regionale – “Questa variante molto dinamica della disciplina, congiuntamente alla formula del trofeo a tappe, consente la più ampia

partecipazione ad ogni società e categoria di squadre al fine di poter divenire un’azione oculata di propaganda e di diffusione del rugby sul

territorio, con l’obiettivo di allargare sempre più la base di praticanti ed appassionati. La prima tappa nella splendida Arena Mennea di Ariano

Irpino va proprio in questa direzione”.

Il calendario, che esordisce con la kermesse avellinese, prevede ulteriori tre giornate in programma il 26 maggio, il 2 ed il 9 giugno. Per ogni tappa

vengono assegnati alle squadre partecipanti: 2 punti per la partecipazione, 10 punti alla prima, 6 alla seconda, 4 alla terza, e 2 alla quarta. Al

termine della competizione, i relativi trofei di categoria saranno assegnati alle Società che avranno totalizzato il punteggio più alto partecipando

ad almeno due delle quattro tappe previste.

Le squadre che hanno già aderito al torneo comunicando la propria adesione alla segreteria di Comitato, hanno tempo fino a mercoledì 15 maggio per

formalizzare l’iscrizione alla prima tappa di Ariano Irpino, dopodiché verrà diramato il programma dettagliato di giornata tramite i canali di

comunicazione di FIR Campania.

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7659&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7659&key=f9f2014b28099bd9498ef108b23cc3f6&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)