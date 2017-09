Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

PARTONO I CAMPIONATI: LE SQUADRE CAMPANE AL DEBUTTO

L’augurio del Presidente Senatore: “Concretizzate il vostro impegno”

Napoli – Domenica 1 ottobre sancisce l’inizio dei campionati federali su tutto il territorio nazionale ad esclusione dell’Eccellenza che ha già

esordito lo scorso weekend. Quest’anno le formazioni campane sono chiamate ad un’ardua sfida ad alto livello che le vede impegnate su più fronti:

USR Benevento in Serie A, Amatori Torre del Greco ed Old Napoli in Serie A Femminile, Napoli Afragola ed Arechi in Serie B ed infine, Amatori Torre

Del Greco, Clan S. Maria Capua Vetere, Dragoni Sanniti, Due Principati, Partenope e Vesuvio in Serie C1.

Un movimento regionale che alza l’asticella sul fronte delle seniores, grazie principalmente all’iscrizione in Serie A Femminile delle due

compagini napoletane che saranno protagoniste del primo storico campionato nazionale a venti squadre. L’Amatori Torre del Greco e l’Old Napoli

attireranno le attenzioni di tutto il movimento femminile campano dopo le continue migliorie tecniche delle scorse stagioni disputate in Coppa Italia

Seven. Sarà un debutto assoluto per entrambe le formazioni, che tra meno di un mese si incroceranno già nel primo derby stagionale.

Nei campionati maschili l’USR Benevento si conferma società di vertice prendendo parte nuovamente al torneo di Serie A, che quest’anno offre due

posti in più nella lotta promozione in Eccellenza. La Serie B vede nuovamente due squadre campane inserite nel girone 4: il Rugby Napoli Afragola è

chiamato a confermare l’exploit della passata stagione quando in qualità di neopromossa ha lottato nei playoff promozione sorprendendo squadre dal

blasone maggiore; mentre l’Arechi porta sulle spalle l’onere e l’onore di una storica prima volta in B per una formazione salernitana.

Con la Serie C2 in partenza domenica 8 ottobre, le squadre impegnate nella Poule Campania di Serie C1 partono per conquistarsi da subito le prime due

posizioni del girone H, che equivalgono all’accesso per gli spareggi promozione. Tutte le province sono impegnate nel torneo, a dimostrazione della

capillarità della palla ovale in Campania, che fa del rugby di base una propria leva rilevante.

Stagione che inizia di rimando anche per gli arbitri, che vengono impegnati non solo tra i confini regionali. In Serie A maschile la gara

Perugia-Primavera sarà diretta dal terzetto campano Salierno-Casciello-Liccardi, mentre la Panariello dirigerà Frascati-CUS Ferrara in Serie A

Femminile. In Serie B Capitolina-Amatori Catania è affidata a De Martino ed Avezzano-Roma Olimpic ad Esposito; mentre in Serie C1 Gargiulo fischierà

in Frascati-Capitolina.

Il Presidente del Comitato Regionale Campano FIR Fabrizio Senatore ha inteso rivolgere un messaggio a tutti i Club che si apprestano ad iniziare la

stagione: “In vista dell’inizio delle attività agonistiche che vedono impegnate le società aderenti al Comitato, si vuole inoltrare un augurio a

tutte le formazioni di tutte le categorie di buon inizio e prospera attività, con la passione e la dedizione che le ha sempre contraddistinte.

L’augurio è che i sacrifici e l’impegno profusi, in un momento di difficile congiuntura, si concretizzino in un costante miglioramento, affinché

si raggiungano risultati sportivi, che i nostri tornei risultino sempre più avvincenti e i nostri ragazzi trovino sempre nuovi stimoli.

Il tutto senza perdere mai di vista l’aspetto educativo e formativo del nostro sport, che sempre deve permeare l’intervento di tutti i

protagonisti.

Buona stagione agonistica e buon Rugby a tutti”.

Questi gli impegni delle formazioni campane domenica 1 ottobre:

Serie A Maschile Girone 4 – I giornata – 0re 15.30

Ottopagine Rugby Benevento – Gran Sasso Rugby

Serie A Femminile Girone 2 – I giornata – 0re 15.30

Donne Etrusche Rugby – Amatori Rugy Torre del Greco

Old Napoli Rugby Club – I Puma Bisenzio Rugby

Serie B Girone 4 – I giornata – Ore 15.30

Colleferro Rugby 1965 – Rugby Napoli Afragola

Arechi Rugby – Polisportiva Paganica Rugby

Serie C1 Girone H – Poule Campania – I giornata – Ore 15.30

Rugby Vesuvio – Amatori Rugby Torre del Greco (ARB. Ambrosio)

Due Principati Rugby – CLAN Santa Maria Capua Vetere (ARB. Lombardi)

Dragoni Sanniti – Partenope Rugby (ARB. Di Blasio)

