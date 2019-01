Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RESPONSABILITA’ SOCIALE 2018

Pubblicato il documento sulle iniziative sociali della Campania

Napoli – Dieci azioni concrete realizzate in ambito sociale dai Club della Campania nell’arco della stagione 2017/2018: questo il nucleo del

documento pubblicato dal Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Rugby. Un’iniziativa editoriale che intende fare eco alle numerose

progettualità di Corporate Social Responsibility messe in atto quotidianamente da centinaia di volontari ed appassionati che promuovono il nostro

sport dentro e fuori dal campo.

L’idea nasce come terminale ultimo dell’iniziativa “Premio Responsabilità Sociale 2018”, inedito concorso realizzato dal Comitato nella

stagione passata e che ha visto partecipare dieci diversi progetti presentati da dodici Società del territorio.

“Per la prima volta nella storia del Comitato si è deciso di riportare nero su bianco l’operato del nostro movimento in ambito sociale” –

dichiara il Presidente Fabrizio Senatore – “Lo spirito di fondo dell’iniziativa è fondamentalmente quello di voler valorizzare quanto di buono

stanno facendo i nostri Club nel settore. Di rimando, è uno sprone a migliorarsi per chi opera già da tempo, e ad attivarsi per chi ancora non si è

strutturato su questo fronte”.

Nel documento vengono illustrate nel dettaglio le dieci iniziative: informazioni sulle tempistiche, personale coinvolto, pubblico raggiunto dagli

eventi, diversi dati ed ovviamente foto, video e relativa rassegna stampa.

I progetti che si possono consultare sono: “Progetto terzo tempo” dell’Amatori Torre Del Greco, “Facciamo breccia” di Arechi, Normanni e

Sacro Cuore Pompei, “Attività bambini DSA finalizzata al gioco del rugby” del CLAN Santa Maria Capua Vetere, “I Draghi a sostegno dei

briganti” dei Draghi Rugby, “Presente per Telethon” dei Dragoni Sanniti, “Sicuramente arte” degli Hammers Campobasso, “Un campo per

Barra” della Partenope Rugby Junior, “Placchiamo il bullismo” dello Spartacus Rugby Social Club, “Il sangue del Vesuvio” del Vesuvio Rugby e

“Mischia le diversità, placca il razzismo” della Zona Orientale Rugby Popolare Salerno.

