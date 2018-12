Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA 1-2 DICEMBRE

Napoli – Dicembre inizia con un pienone di mete nel suo primo weekend. Oltre novanta le segnature messe a segno sui campi della Campania in sedici

gare tra Under 16 e Serie A.

Under 16 – fase qualificazione – finale andata

Nella prima sfida spareggio tra IVPC Benevento e Napoli Afragola, sono gli ospiti a conquistare la posta in palio odierna. Domenica prossima la gara

di ritorno sancirà la vincitrice.

Under 16 – fase piazzamenti – andata

In questa prima tornata degli spareggi escono vittoriose dai campi di casa le formazioni di: IV Circolo Benevento, Pozzuoli e Dragoni Sanniti. Unica

vittoria esterna quella degli Hammers Campobasso nell’anticipo di sabato a Scampia.

Under 16 femminile – Campionato Interregionale

Quarto turno della manifestazione giovanile femminile, giocata sabato al Villaggio del Rugby di Bagnoli. Le ragazze dell’Amatori Napoli conquistano la

classifica di tappa.

Under 18

Nell’unica sfida di giornata in calendario, le Tigri Bari con il successo contro l’Amatori Torre del Greco, balzano in vetta al girone da imbattute

siglando il quarto successo stagionale.

Serie C2

Quinta giornata di campionato. Vince la Zona Orientale Salerno sul campo del Battipaglia nel derby tutto salernitano. Vincono agevolmente lo Spartacus

in casa dei Draghi Telese ed il Baliano Tiles Agro contro l’Avellino.

Serie C1

Nel secondo turno del girone di ritorno continua la cavalcata della capolista Amatori Torre del Greco che superando in trasferta la formazione cadetta

del Napoli Afragola sigla la settima vittoria stagionale su sette. I Dragoni Sanniti espugnano il campo del IV Circolo Benevento e si confermano

saldamente in seconda piazza. Vittoria anche per il CLAN Santa Maria Capua Vetere ai danni del Vesuvio.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Un pareggio ed una vittoria di misura per le formazioni campane. Il Napoli Afragola impatta in un pari con l’Avezzano, mentre l’IVPC Benevento supera

per un soffio i pari età del CUS Catania.

Serie B

Per due soli punti la Partenope cede all’Albricci contro i romani della Capitolina.

Serie A

Vince al Pacevecchia davanti al proprio pubblico l’IVPC Benevento: sconfitto di misura il Perugia.

RISULTATI

UNDER 16 – FASE QUALIFICAZIONE – FINALE ANDATA

IVPC BENEVENTO – NAPOLI AFRAGOLA = 15 – 26 (3-4) arbitro SCHIPANI

UNDER 16 – FASE PIAZZAMENTI – ANDATA

SCAMPIA – HAMMERS CAMPOBASSO = 12 – 14 (2-2) arbitro BORRELLI

IV CIRCOLO BENEVENTO – PARTENOPE = 19 – 15 (3-3) arbitro MENNELLA

CFC POZZUOLI – NORMANNI 29 – 17 (4-3) = COVELLI

DRAGONI SANNITI – AMATORI TORRE DEL GRECO = 15 – 3 (3-0) arbitro TAVASSI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ PARTENOPE – 3′ AFRAGOLA arbitri ANTONELLI – TAGLE

UNDER 18

TIGRI BARI – AMATORI TORRE DEL GRECO = 27 – 12 (5-2) arbitro MANIGRASSO

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

BALIANO TILES AMATORI AGRO – AVELLINO = 41 – 0 (6-0) arbitro PUGLIA

BATTIPAGLIA – ZONA ORIENTALE SALERNO = 27 – 13 (4-2) arbitro RUSSO

DRAGHI – SPARTACUS SOCIAL CLUB = 15 – 54 (2-8) arbitro PANARIELLO

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE CAMPANIA

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – VESUVIO = 41 – 16 (7-1) arbitro SILVESTRO

NAPOLI AFRAGOLA – AMATORI TORRE DEL GRECO = 0 – 35 (0-5) arbitro AMBROSIO

IV CIRCOLO BENEVENTO – DRAGONI SANNITI = 7 – 33 (1-5) arbitro GARGIULO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – AVEZZANO = 26 – 26 (4-4) arbitro GIANNATTASIO

IVPC BENEVENTO – CUS CATANIA = 15 – 14 arbitro CERINO

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – U.R. CAPITOLINA = 24 – 26 arbitro FRONTINI

SERIE A – GIRONE 3

IVPC BENEVENTO – PERUGIA = 26 – 24 arbitro TOMO’

