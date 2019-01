Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA 12-13 GENNAIO

Napoli – Parte il 2019 rugbistico in Campania: dalla Serie A all’Under 16 sono otto le categorie che hanno animato il fine settimana tra

raggruppamenti, campionati e gare di recupero. Si chiude il sipario sulla prima fase a gironi del torneo di Serie C1 girone H poule Campania.

Under 16 femminile – Campionato Interregionale

Nel raggruppamento di sabato, le padrone di casa dell’Amatori Napoli si aggiudicano il turno e confermano il solido primo posto nella classifica

generale.

Serie C2

Nel recupero della sesta giornata di campionato, il Battipaglia espugna Telese Terme superando i Draghi ed avvicinandosi ad un soffio dalla vetta.

Serie C1

Ultima di campionato. Con i piazzamenti già definiti per la seconda fase, turno di rodaggio per tutte le compagini. Salta quasi totalmente il fattore

campo: vincono corsare l’Amatori Torre del Greco a Santa Maria Capua Vetere e i Dragoni Sanniti a Cercola contro il Vesuvio. Unica formazione

vittoriosa tra le mura amiche il IV Circolo Benevento ai danni del XV cadetto del Napoli Afragola.

Coppa Italia Femminile Seniores

Recupero della quinta tappa in programma originariamente il 2 dicembre 2018. Vincono il raggruppamento le ragazze dell’Amatori Napoli.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Al “Rummo” dI Benevento i padroni di casa dell’IVPC Benevento cedono per soli due punti all’Avezzano.

Serie B

Sul sintetico del Villaggio del Rugby di Bagnoli la sfida tra Napoli Afragola e Unione Rugby Capitolina termina con il successo dei partenopei che

confermano la seconda piazza e mettono così sempre più fiato sul collo alla capolista Villa Pamphili.

Serie A Femminile

Nulla può l’Amatori Torre del Greco contro il Bologna: a Boscotrecase passano le ospiti.

Serie A

Nell’anticipo di sabato 12 l’IVPC Benevento sfiora il colpaccio contro l’Amatori Catania, seconda forza del campionato.

RISULTATI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ PARTENOPE arbitri BERNARDO – AMBROSIO

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

DRAGHI – BATTIPAGLIA = 3 – 61 (0-11) arbitro PUGLIA

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE CAMPANIA

VESUVIO – DRAGONI SANNITI = 5 – 10 (1-2) arbitro LICCARDI

IV CIRCOLO BENEVENTO – NAPOLI AFRAGOLA = 21 – 17 (2-2) arbitro ESPOSITO

CLAN S. MARIA CAPUA VETERE – AMATORI TORRE DEL GRECO = 14 – 38 (2-6) arbitro CERINO

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ ZONA ORIENTALE SALERNO arbitro TAVASSI

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 ELITE

IVPC BENEVENTO – AVEZZANO = 22 – 24 (3-4) arbitro GARGIULO

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – U.R. CAPITOLINA = 23 – 14 arbitro LIPERINI

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

AMATORI TORRE DEL GRECO – BOLOGNA = 5 – 24 arbitro DE MARTINO

SERIE A – GIRONE 3

IVPC BENEVENTO – AMATORI CATANIA = 37 – 40 arbitro MECONI

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2134899766567577/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa all’incontro odierno di Serie C1 tra IV Circolo Benevento e Napoli Afragola /

Photo Credit: Vincenzo Camera

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

